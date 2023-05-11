Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

На фоне разговоров о возможной болезни Александра Лукашенко, эксперты обсуждают, что будет происходить в стране в случае его внезапной кончины, и называют сценарии передачи власти в Беларуси.

9 мая 2023 года белорусский глава Александр Лукашенко принял участие в параде в Москве по случаю Дня Победы, где было заметно его плохое самочувствие. В этот же день Лукашенко впервые не выступил с речью на торжествах в Минске - его заменил министр обороны. Это послужило причиной разговоров о возможной болезни Лукашенко. Что произойдет, если он скоропостижно скончается? Какой будет в этом случае смена власти? Готовит ли Лукашенко преемника и воспользуется ли шансом Светлана Тихановская?

Что говорит закон?

Согласно белорусскому законодательству, в случае смерти президента есть два сценария того, что будет происходить дальше. Если глава государства умер по естественным причинам, то до новых выборов его обязанности будет исполнять спикер верхней палаты парламента. Сейчас эту должность занимает Наталья Кочанова. Ее политическая карьера началась 16 лет назад с поста мэра Новополоцка, после она стала единственной женщиной вице-премьером в белорусском правительстве, возглавляла администрацию президента и была помощницей Лукашенко по Минску. Все эти годы она неизменно демонстрирует лояльность президенту.

Александр Лукашенко и Наталья Кочанова (февраль 2021 года) Фото: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

Кстати, в Конституции РБ 1994 года было прописано, что исполняющим обязанности президента должен быть глава нижней палаты парламента, в Конституции 1996 года - премьер-министр, последние изменения внесли в 2022-м на фоне самого острого политического кризиса. По первому сценарию новые выборы пройдут максимум через 70 дней после смерти президента.

Если президент умирает насильственной смертью, то в стране немедленно объявляется чрезвычайное или военное положение. Эта норма появилась в Конституции РБ только в прошлом году. Во время ЧП будет ограничено передвижение граждан, на улицах станет больше силовиков, митинги и забастовки окажутся под запретом. Если введут военное положение, будет установлен комендатский час, военнообязаные не смогут никуда выехать. Власть до избрания нового президента переходит к Совету безопасности. Это изменение тоже появилось в прошлом году. И в этом случае Александра Лукашенко заменит Наталья Кочанова. Все чиновники обязаны исполнять решения Совбеза, в том числе его госсекретарь. Эту должность сейчас занимает Александр Вольфович, он родился в России, что запрещает ему баллотироваться в президенты.

Сроков для новых выборов, в случае второго сценария нет, во время ЧП и ВП не может проводиться голосование. И если чрезвычайное положение может длиться максимум месяц, то для военного положения ограничений нет. Так что переходный период при желании власти может затянуться на годы.

Готовит ли Лукашенко преемника?

Старший научный сотрудник Центра новых идей Павел Мацукевич считает, что у Лукашенко сложился план на случай его кончины, однако не стоит рассматривать Кочанову как преемника, хотя ей и оказано чрезвычайное доверие.

"Кочанова должна обеспечить передачу власти следующему политику, которого объявят победителем на выборах, - считает Мацукевич. - Этим человеком может быть старший сын Лукашенко, который пользуется безусловным авторитетом во власти, пусть и непубличным. Только это, по логике Александра Лукашенко, гарантирует безопасность его семье".

Владимир Путин и Александр Лукашенко на параде в Москве Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

При этом эксперт отмечает, что Россия может определить другого преемника - например, премьер-министра. Романа Головченко называют "человеком Виктора Лукашенко". Он хорошо зарекомендовал себя в Москве, до этого возглавлял военно-промышленный комитет, поэтому не чужой для силовиков человек, также имеет связи на Востоке - был послом в ОАЭ.

Может ли стать преемником выходец из силового блока? Координатор экспертной сети "Наше мнение" Вадим Можейко слабо оценивает их шансы. "У белорусских силовиков есть физическая власть, но сами чиновники не захотят такого правителя, потому что боятся репрессий, - говорит собеседник. - Смерть Сталина - хорошая иллюстрация, как в таких случаях номенклатура объединяется против чекистов".

Кроме того, отмечает Можейко, среди белорусских силовиков нет единства - на этом всегда была выстроена политика Лукашенко, который панически боится заговоров.

Использует ли шанс оппозиция?

Светлана Тихановская предполагает, что после смерти Лукашенко среди его элиты начнется самая настоящая борьба: "Если его не будет, то все влияние этой "элиты" будет очень хрупким - а амбиции огромны. Именно в этот момент должны быть назначены новые выборы - для разрешения политического кризиса и нарастающего раскола в стране". Политик отметила, что демсилы разработали стратегию на переходный период, однако пока она не опубликована.

"Идеального плана быть не может, это все же будет беспрецендентый случай для Беларуси, - считает Можейко. - Самое важное - вовремя почувствовать момент. Если слишком рано вернуться в Беларусь, можно оказаться в тюрьме. Если слишком поздно, все уже будет решено".

При этом эксперт отмечает, что даже те политики, которые находятся в заключении и не могут сейчас разрабатывать планы, имеют высокие шансы на участие в изменении страны. "Они пользуются большим уважением в глазах противников Лукашенко, так что вполне могут оказаться подходящими фигурами на пост главы государства", - считает собеседник.

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