Семь самураев для Путина на параде в Москве

На 9 мая в Москву Кремль срочно позвал семерку постсоветских лидеров. Несмотря на санкции и изоляцию Путин нашел аргументы для всех приглашенных, кроме Алиева, отмечает Иван Преображенский.

Шавкат Мирзиёев, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин (слева направо), Никол Пашинян, Садыр Жапаров (слева направо во втором ряду) на параде в Москве Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/AFP

Несмотря на войну против Украины, российские власти снова не стали отменять парад на 9 мая в Москве, хотя и сильно "облегчили" его, даже по сравнению с 2022 годом. Зато Кремлю удалось заставить приехать на торжества сразу семерых глав бывших советских республик. Зачем президенту Путину такая представительность и какие весомые аргументы он нашел для лидеров постсоветских государств?

Сила инерции

Военная агрессия против Украины разрушила единственную общую для россиян идентичность, которая строилась вокруг победы во Второй мировой войне. Для большой части населения, как противников новой войны, так и ее участников, события 2022 года заслонили триумф 1945-го. Возникла новая точка разделения эпох. Но не для всех. Значительная часть населения России еще не поняла, что произошло 24 февраля 2022 года.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Однако даже чиновникам раскол в социуме настолько очевиден, что Кремль с легкостью отказался, например, от проведения в России акции "Бессмертный полк". Формально под предлогом безопасности, но в реальности скорее потому, что она общественная.

Зато ежегодный парад по случаю Дня Победы на 9 мая - традиция, которая себя еще явно не исчерпала. Это не разнобой с портретами, как на акции "Бессмертный полк", а красивая военная духоподъемная декорация, призванная, например, скрыть отсутствие успехов на фронте (включая несостоявшееся взятие Бахмута). Увязывая ту победу с нынешней войной против Украины, президент РФ Владимир Путин явно рассчитывал на рост поддержки.

Чистосердечное признание на параде

Сам бедный на технику парад, даже по сравнению с прошлогодним, должен был выглядеть блекло для любителей милитаристских шоу. Почти ничего нового, в сравнении с выступлением годичной давности, в своей речи не сказал и Владимир Путин. Кроме одного.

Обращаясь к россиянам, воюющим против Украины, он четко сформулировал: от них зависит будущее российской государственности . Таким образом президент РФ впервые признал, что вместо "точечной" спецоперации, он втянул Россию в войну, которая угрожает ее существованию.

Тут, конечно, надо сделать оговорку. Когда Путин говорит о России, он подразумевает построенный им политический режим. Но даже если так, то все равно это сильное признание. Из достаточно стабильной, даже после аннексии Крыма и последовавшими за ней санкциями, страны, Путин получил государство, зависящее не от своей экономики или настроя граждан, а от исхода военной операции, которая, с учетом первоначального плана взять Киев за несколько дней, была провалена уже больше года назад.

Семеро несмелых на параде в Москве

Во время первого президентства Путина, участники КВН, стараясь ему польстить, шутили, что, мол, "большая семерка", узнав о реальном ядерном потенциале России, согласилась стать маленькой "шестеркой". Теперь такую шутку можно применить к прилетевшим по первому зову из Кремля лидерам центральноазитских государств, белорусскому узурпатору Александру Лукашенко и армянскому премьеру Николе Пашиняну. Что же заставило их ринуться в Москву?

С армянским премьером все ясно, он ведет сложнейшие международные переговоры о Карабахе и мирном договоре с Азербайджаном, от исхода которых зависит будущее всей Армении. Пашинян готов на любую репутационную жертву, чтобы Москва не мешала посредничеству США и европейских стран, и не потакала азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву (он, кстати, с издевкой на парад в Москву ехать отказался).

Фото: DW

Традиционно за деньгами в Москву приезжают гости из Кыргызстана и Беларуси. Правда, в этот раз президент Жапаров договорился о финансировании военно-технического сектора страны, а Лукашенко, если что-то и получит в виде компенсации, то позже. Он вылетел к Путину настолько плохо себя чувствуя, что даже на возложение цветов вынужден был ехать на электромобиле, а после него даже чаю не попил и улетел в Минск .

Чем обещал Кремль компенсировать этот приезд лидерам Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, можно только предполагать. Возможно, это связано с газом, нефтью, пресной водой и большими деньгами. Ведь для них, особенно для Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева эта поездка - большая репутационная проблема в общении с Западом.

Зачем спектакль?

Однако решающим фактором мог стать и удар дронами по Кремлю, который нанесли неизвестные накануне парада. Есть версия, что Путин так испугался, что позвал коллег в качестве "живого щита" .

Возможно также, дроны были лишь предлогом, чтобы российский диктатор мог позвонить гостям и каждого поставить перед выбором: сохранить дистанцирование от российской агрессии против Украины или стать личным врагом Путина, отказавшись защитить его от возможного покушения.

В любом случае российский лидер преуспел. Показал россиянам, что парад 9 мая идет "по заведенному" и даже с гостями. А Западу - что у него хватило сил принудить постсоветских лидеров ездить в Москву.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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