Как россияне в Берлине отметили День Победы

Как и год назад, демонстрация российской символики во время празднования Дня Победы в Берлине была запрещена. Кто пришел 9 мая к советским мемориалам - в репортаже DW.

Утром 9 мая полиция с собаками заканчивает осмотр советского военного мемориала в Трептов-парке на востоке Берлина. Мимо мраморных барельефов с высеченными цитатами Сталина идут первые люди с цветами. У лестницы, ведущей к памятнику "Воину-освободителю", их встречают фотографии выставки "Преступления российского режима", баннер с портретами российских политзаключенных и украинские флаги, оставшиеся здесь с памятных мероприятий, прошедших накануне.

Традиционно выходцы из России в Германии отмечают День победы в Великой отечественной войне 9 мая у советских мемориалов в Берлине. В европейских странах день окончания Второй мировой войны в Европе отмечают 8 мая, в Германии это День освобождения (Tag der Befreiung).

"Хотела пораньше прийти, цветы положить, но чтобы не пересекаться ни с кем особо", - говорит девушка с гвоздиками в руках, показывая в сторону сотрудника российского посольства с георгиевской ленточкой на пиджаке. "В прошлый раз все это было занято людьми плотненько, что-то в этот раз слабо", - расстраивается мужчина с тульской гармонью наперевес.

Впрочем, после 9 утра людей становится заметно больше - всего собралось порядка 200 человек. У мемориала выставляют венки, доставленные сотрудниками различных посольств, к памятнику подходит российская делегация во главе с послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым. "Никаких провокаций не было, все спокойно", - отвечает он журналистам.

Посол России в Германии Сергей Нечаев в Трептов-парке Фото: Daniil Sotnikov/DW

После дипломатов к мемориалу подходят священнослужители. Над толпой, слушающей их молитву, возвышается мужчина в кепке ЧВК "Вагнер". Он крестится и замечает шефа бюро ВГТРК в Берлине Михаила Антонова, с которым сразу же просит сфотографироваться. "Для истории нужно с вами сфоткаться. Вы с "Вагнером", - объясняет он, смеясь. C журналистами иностранных СМИ, включая корреспондента DW, мужчина общаться отказался.

Запрет флагов и военной символики

Как и в прошлом году власти Берлина запретили 9 мая демонстрировать у мемориалов советские и российские флаги, военную форму и георгиевские ленточки. "Да мы уже привыкли", - отвечает женщина на вопрос, что она думает о запрете. Мужчина рядом с улыбкой разворачивает красное полотно с цитатой Ленина: "А это не флаг, так что можно". Полиция с ним соглашается и не просит ничего убрать.

"Я всю ночь форму шил, это вот деда медаль. Полиция подошла, спросила, что за символы, сказали, что можно", - рассказывает молодой человек в советской военной форме. Его моментально окружают репортеры, словно ожидая, что сейчас случится конфликт. Но ничего не происходит, полиция действительно не имеет ничего против.

Несмотря на запрет, некотрые все же принесли российские триколоры и георгиевские ленты. В первой половине дня собравшиеся в Трептов-парке практически не сталкивались с требованиями убирать российскую символику. После отъезда российской делегации собравшиеся начинают петь "Катюшу", некоторые собираются для фотографии под флагом в цветах георгиевской ленты. Полиция не вмешивается. Мужчина в кепке ЧВК "Вагнер" позирует с расставленными мизинцем и большим пальцем - фирменным жестом группировки.

Участники акции в Трептов-парке Фото: Daniil Sotnikov/DW

В течение дня люди продолжали нести цветы к мемориалу, а полиция начала чаще просить убрать неразрешенные флаги и символы, но до серьезных конфликтов дело не дошло. Один раз полицейским пришлось вмешаться в "словесную перепалку", когда собравшиеся начали кричать "Нацисты - вон!" трем активистам, которые назвали себя членами российской оппозиции и размахивали украинскими флагами.

"Бессмертный полк" в Берлине

Путаница с флагами продолжилась и перед началом шествия "Бессмертного полка", которое должно было стартовать в 11 часов утра от Бранденбургских ворот. Однозначно ответить, что запрещено, сначала не могла даже полиция - окончательно демонстрацию российской символики запретили лишь накануне.

Один из участников шествия разворачивает российский триколор. Собравшиеся сначала называют его провокатором, но узнав, что мужчина получил разрешение от полицейского, начинают недоуменно возмущаться: "Они сами не знают, что там пишут, мы тут до обеда что ли стоять будем". В итоге, проконсультировавшись по телефону, полицейские подтверждают организаторам: российские флаги и георгиевские ленты с военной формой запрещены, советский флаг допустим - один на 25 человек, но пройти с ним к мемориалу в Тиргартене будет нельзя.

Российский флаг перед началом шествия "Бессмертного полка" в Берлине Фото: Daniil Sotnikov/DW

Тому же молодому человеку в советской военной форме, который приехал из Трептов-парка, на этот раз участвовать в шествии не разрешили. Он, не споря, отходит в сторону. Между тем, шествие задерживается уже на полчаса. "Поем песни, пока стоим. Желательно не агрессивные", - призывают собравшихся организаторы, раздавая пластыри, чтобы заклеить георгиевские ленты на портретах родственников.

"Мы пришли почтить память наших героев, наших дедов. Они пять лет шли к Рейхстагу, давайте мы подождем еще 15 минут", - обращается к собравшимся женщина. Через полчаса колонна из нескольких сотен человек выдвигается в сторону мемориала в Тиргартене, распевая "Катюшу" и "Нам нужна одна победа".

Крупных стычек удалось избежать

"Я хочу пройти с портретом своего отца, хочу возложить цветы, просто не хочется идти в этой колонне, ну вы понимаете", - объясняет идущая в отдалении от шествия пожилая женщина. У нее в руках - небольшая черно-белая фотография в рамке, взятая с домашней полки. Дойдя до полицейского кордона на полпути от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене, она обходит заграждения и продолжает идти к мемориальному комплексу.

Участники шествия "Бессмертного полка" в Берлине Фото: Daniil Sotnikov/DW

Основная колонна же вновь останавливается - полицейские в мегафон напоминают о запрете символики, собравшиеся шутят и улыбаются. "Ну запретили и запретили, я сама флаг", - смеется женщина, действительно одетая в цвета российского флага.

Ее подруга на вопрос, почему, на их взгляд, запрещена российская символика, машет рукой в сторону полиции: "Это вы у них спросите". Войну в Украине они обсуждать отказываются. "Путин у них злой, все один Путин виноват. Можно подумать, других виноватых нет", - возмущается немка, наблюдающая за шествием со стороны.

В ожидании, когда колонне разрешат продолжить путь, люди вместо военных песен начинают петь "Я русский" - трек российского провоенного певца "Шамана". Людей после проверки пускают в сторону мемориала небольшими группами. Ждущие своей очереди кричат "Спасибо деду за победу" и "Фашизм не пройдет". Подходящих к комплексу встречает женщина с фотографией "Красное знамя над рейхстагом", на которой советский герб заклеен пластырем.

"В Украине война - вот, что печально, а не флаги"

С другой стороны к монументу в сопровождении полиции подходят байкеры из "Ночных волков". Российские участники движения доехать до Германии не смогли из-за санкций и закрытых границ. Вместо них цветы несут несколько партнеров клуба из Словакии, Чехии и Черногории. Впрочем, и эти флаги по просьбе полиции они убирают перед входом на территорию мемориального комплекса.

Байкеры из "Ночных волков" с флагами Словакии и Чехии у мемориала в Тиргартене Фото: Daniil Sotnikov/DW

Как и год назад, вопреки опасениям берлинских властей крупных инцидентов и столкновений в Берлине удалось избежать. Ближе к вечеру полиция сообщила, что церемонии "прошли в основном без проблем". Все ограничилось отдельными перепалками с полицией, которая, например, сдержанно просила надеть что-то поверх майки с российским флагом. "Я сейчас надену, но туда приду и сразу сниму, ты меня понял", - возмущается в ответ женщина, натягивая кофту.

Мимо нее в этот момент проходит группа молодых людей - вместе с черно-белыми фотографиями советских солдат у них в руках портреты убитых лидеров сепаратистов так называемой "ДНР" Арсена Павлова, более известного по позывному "Моторола", и Михаила Толстых ("Гиви").

"Ну это все, конечно, печально, что происходит, так бы все нормально могло быть", - делится впечатлениями группа россиян, отходящих от мемориала. На вопрос, что именно они считают "печальным", одна из женщин отвечает: "Ну что флаги запретили, что еще?". Наблюдающий за разговором мужчина негромко отвечает: "В Украине война - вот, что печально". "Вот не надо тут политики", - бросает в ответ женщина и уходит.

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