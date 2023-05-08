Флаги РФ у советского мемориала в Тиргартене 9 мая запрещены

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга постановил, что георгиевские ленточки и знамена, флаги и знамена РФ, а также флаги СССР не могут демонстрироваться у советского мемориала в Тиргартене 9 мая.

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга (OVG) постановил, что георгиевские ленточки и знамена, флаги и знамена РФ, а также флаги СССР не могут демонстрироваться у советского мемориала в Тиргартене 9 мая 2023 года. Об этом сообщили в понедельник, 8 мая, в суде.

Таким образом изменено решение Административного суда Берлина от 6 мая. Постановления общего порядка берлинской полиции остаются в силе.

"Могут быть восприняты как выражение симпатии к войне"

Прогноз полиции, что эти символы, в связи с продолжающейся агрессивной войной РФ против Украины, "могут быть восприняты как демонстрация готовности к насилию, был правильным", указали в Высшем административном суде.

"В нынешнем контексте они могут быть восприняты как выражение симпатии к войне", - добавили в обосновании. "Явно целенаправленное усиление российских авиаударов по Украине и ее гражданскому населению сегодня способствует дальнейшему обострению конфликта и показывает, что невозможно разделить почитание памяти об окончании войны и новые военные действия в Украине", - сочли в суде.

Решение от 8 мая не подлежит обжалованию.

"Высший административный суд счел нашу жалобу обоснованной", - подтвердили в полиции Берлина.

Административный суд Берлина разрешил флаги РФ

Апелляция на запрет полицией российских флагов в день 9 мая была подана немецким юристом Маркусом Байзихтом (Marcus Beisicht) в сотрудничестве с пророссийской активисткой Еленой Колбасниковой. Байзихт - один из бывших лидеров праворадикальных партий Pro Köln и Pro NRW, которые решением Конституционного суда Германии были признаны антиконституционными. Колбасникова - организатор автопробегов в поддержку РФ в Германии, ей грозит до трех лет лишения свободы за одобрение агрессивной войны России против Украины.

Административный суд Берлина, рассмотрев жалобу, разрешил демонстрацию 9 мая российских флагов у советского мемориала в Тиргартене. После этого полиция Берлина подала апелляцию на решение в высший административный суд Берлина и Бранденбурга.

Запрет на демонстрацию украинских флагов и символики отменен

Ранее берлинский суд отменил запрет и на демонстрацию украинских флагов и символики. Организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ, обжаловала запрет на показ украинских флагов у советских мемориалов в День Победы.

Адвокат Vitsche Патрик Хайнеман (Patrick Heinemann) в комментарии rbb отметил, что административный суд Берлина подтвердил правовую позицию проукраинской организации. "Тот, кто пользуется своим основным правом публично заявить о поддержке украинского народа и его исторических жертв в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности", - подчеркнул он.

Власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможные провокации в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечающуюся в западных странах 8 мая, и в празднуемый 9 мая в России День Победы.

Любые действия, воспринимаемые как одобрение войны России против Украины, будут пресекаться, предупредили в полиции. Обстановка не должна выходить за пределы демократической дискуссии и выливаться в конфликты или столкновения, подчеркнули в правоохранительных органах.

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