 Британскому премьеру Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2022

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Европа

Британскому премьеру Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия

За отставку Джонсона уже высказались анонимно минимум 54 депутата парламента Британии от Консервативной партии. Однако для принятия решения нужно будет не менее 180 их голосов.

England Premierminister Boris Johnson vor den Abgeordneten im Unterhaus in London

Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия его товарищи - депутаты британского парламента от Консервативной партии. Голосование пройдет в понедельник, 6 июня, вечером - между 18:00 и 20:00 по Гринвичу (20:00-22:00 мск).

Голосование было назначено после того, как минимум 54 депутата-консерватора (то есть, 15% всей фракции) направили письма о недоверии Джонсону сэру Грэму Брэди - председателю "комитета 1922", влиятельной парламентской группы в составе Консервативной партии. Точное количество этих писем знает только сам сэр Грэм.

Чтобы Джонсон ушел в отставку, за вынесение ему вотума недоверия должны высказаться не менее 180 его однопартийцев - большинство членов фракции. Удастся ли набрать такое число голосов, пока непонятно. Публично заявили о необходимости отставки премьера 46 парламентариев-консерваторов, а письма в "комитет 1922" направили, по оценке SkyNews, еще 29 из них.

Скандал с ковидными вечеринками

Гнев товарищей по партии вызвало участие Бориса Джонсона в нескольких вечеринках, которые проводились в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах во время строгого локдауна из-за пандемии ковида. Ранее сам премьер уверял парламентариев, что карантинные правила не нарушал. Однако доклад о вечеринках, подготовленный сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей, включает несколько фото Джонсона с бокалом в руках.

В июне 2020 года премьер-министр и его жена были оштрафованы лондонской полицией за нарушение антиковидных правил во время празднования его дня рождения на Даунинг-стрит. При этом других нарушений со стороны Джонсона полиция не выявила.

Сам Джонсон уже заявил, что уходить со своего поста не намерен, а голосование по вотуму недоверия - "шанс положить конец многомесячным пересудам, позволить правительству подвести черту под этой историей и двигаться дальше".

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  • Принц Филипп на лошади

    Принц Филипп. 1921 - 2021

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  • Елизавета и Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

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  • Елизавета Вторая и принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

    Меланж серьезности и шутовства

    Принц осмеливался "выпадать" из роли, предусмотренной ему регламентом, и разбавлял официоз политической некорректностью. Так он заработал себе репутацию "главного придворного балагура".

  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

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  • Принц Филипп

    Принц Филипп. 1921 - 2021

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    Автор: Элла Володина


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