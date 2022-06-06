Британскому премьеру Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия его товарищи - депутаты британского парламента от Консервативной партии. Голосование пройдет в понедельник, 6 июня, вечером - между 18:00 и 20:00 по Гринвичу (20:00-22:00 мск).

Голосование было назначено после того, как минимум 54 депутата-консерватора (то есть, 15% всей фракции) направили письма о недоверии Джонсону сэру Грэму Брэди - председателю "комитета 1922", влиятельной парламентской группы в составе Консервативной партии. Точное количество этих писем знает только сам сэр Грэм.

Чтобы Джонсон ушел в отставку, за вынесение ему вотума недоверия должны высказаться не менее 180 его однопартийцев - большинство членов фракции. Удастся ли набрать такое число голосов, пока непонятно. Публично заявили о необходимости отставки премьера 46 парламентариев-консерваторов, а письма в "комитет 1922" направили, по оценке SkyNews, еще 29 из них.

Скандал с ковидными вечеринками

Гнев товарищей по партии вызвало участие Бориса Джонсона в нескольких вечеринках, которые проводились в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах во время строгого локдауна из-за пандемии ковида. Ранее сам премьер уверял парламентариев, что карантинные правила не нарушал. Однако доклад о вечеринках, подготовленный сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей, включает несколько фото Джонсона с бокалом в руках.

В июне 2020 года премьер-министр и его жена были оштрафованы лондонской полицией за нарушение антиковидных правил во время празднования его дня рождения на Даунинг-стрит. При этом других нарушений со стороны Джонсона полиция не выявила.

Сам Джонсон уже заявил, что уходить со своего поста не намерен, а голосование по вотуму недоверия - "шанс положить конец многомесячным пересудам, позволить правительству подвести черту под этой историей и двигаться дальше".

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