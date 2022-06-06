 Премьеру Великобритании не вынесен вотум недоверия | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2022

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Европа

Премьеру Великобритании не вынесен вотум недоверия

Борису Джонсону не вынесен вотум недоверия в парламенте. Против высказались 211, за - 148 депутатов-консерваторов.

Борис Джонсон

Борис Джонсон (фото из архива)

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не был вынесен вотум недоверия его однопартийцами, депутатами британского парламента от Консервативной партии. Об этом свидетельствуют результаты голосования в понедельник, 6 июня.

Против процедуры высказались 211 депутатов, за - 148.

Голосование было назначено после того, как минимум 54 депутата-консерватора (15% от фракции) направили письма о недоверии Джонсону сэру Грэму Брэди - председателю "комитета 1922" - влиятельной парламентской группы в составе Консервативной партии.

Чтобы Джонсон ушел в отставку, за вынесение ему вотума недоверия должны были высказаться не менее 180 его однопартийцев - большинство членов фракции.

Скандал из-за вечеринок на Даунинг-стрит в период пандемии

Гнев соратников по партии вызвало участие Бориса Джонсона в нескольких вечеринках, которые проводились в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах во время строгого локдауна из-за пандемии. Ранее сам премьер уверял парламентариев, что карантинные правила не нарушал.

Однако доклад о вечеринках, подготовленный сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей, включал несколько фото Джонсона с бокалом в руках.

В июне 2020 года премьер-министр и его жена были оштрафованы лондонской полицией за нарушение антиковидных правил во время празднования его дня рождения на Даунинг-стрит.

Сам Джонсон ранее говорил, что уходить со своего поста не намерен, а голосование по вотуму недоверия - "шанс положить конец многомесячным пересудам, позволить правительству подвести черту под этой историей и двигаться дальше".

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    Автор: Никита Баталов


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