Британские министры готовятся потребовать от Джонсона уйти в отставку

Британские министры собираются потребовать от Бориса Джонсона уйти с должности главы правительства Соединенного Королевства. Об этом сообщили сразу несколько британских СМИ в среду, 6 июля. По данным медиакомпании BBC, телеканала Sky News и других средств массовой информации, делегация дожидается возвращения премьер-министра с заседания парламентского комитета, на котором Джонсон заявил о намерении продолжать работу. "Я не собираюсь уходить в отставку, и последнее, что требуется этой стране, откровенно говоря, это выборы", - сказал он.

Борис Джонсон предстал перед членами парламента после ухода в отставку 5 июля двух из самых высокопоставленных членов правительства - министра здравоохранения и социальных дел Саджида Джавида и министра финансов Риши Сунака. Оба сообщили, что не могут продолжать работу в правительстве Джонсона по этическим соображениям.

Секс-скандал с участием высокопоставленного члена партии тори

Заявления об уходе в отставку Сунак и Джавид подали на фоне скандала, разгоревшегося вокруг заместителя парламентского организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера. На прошлой неделе он устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе "Карлтон", приставая к двум мужчинам. Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.

Как выяснилось, при назначении Пинчера на руководящие партийные и правительственные должности Джонсон знал, что тот в прошлом уже был фигурантом парламентского расследования в связи с домогательствами. Вскоре после того как стало известно об отставках глав министерств финансов и здравоохранения, со своих постов решили уйти еще несколько представителей Консервативной партии. В общей сложности в отставку с правительственных должностей подали более 30 человек.

Консерваторы пока не будут менять правила вынесения вотума недоверия

Тем временем члены "комитета 1922" - влиятельной парламентской группы в составе Консервативной партии - на заседании 6 июля решили не менять правила вынесения вотума недоверия Джонсону, о чем ранее сообщали СМИ. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на трех парламентариев, 11 июля комитет переизберет главу, которым сейчас является сэр Грэм Брэди. Уже после избрания нового главы члены комитета обсудят возможные изменения правил инициирования вотумов недоверия.

Месяц назад британские депутаты-консерваторы голосовали по вопросу о вынесении вотума недоверия Джонсону в связи с так называемым "Патигейтом" - чередой вечеринок на Даунинг-стрит в разгар ковидного локдауна в 2020 году. Однако тогда Джонсону удалось сохранить свой пост, заручившись поддержкой 211 из 359 однопартийцев.

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