 Боррель призвал к срочному возобновлению иранской ядерной сделки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2022

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Мир

Боррель призвал к срочному возобновлению иранской ядерной сделки

Каждый день без соглашения откладывает конкретные экономические выгоды для иранского народа от отмены санкций США, а также выгоды от нераспространения ЯО для всего мира" - предупредил глава европейской дипломатии.

Завод по обогащению урана в Натанзе (фото из архива)

Завод по обогащению урана в Натанзе (фото из архива)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к срочному возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной программе. "Сейчас я положил на стол текст, в котором подробно рассматривается отмена санкций, а также шаги в ядерной области, необходимые для восстановления СВПД. Этот текст представляет собой наилучшую возможную сделку, которую я как координатор переговоров считаю осуществимой", - объяснил Боррель в статье, опубликованной в его блоге в субботу, 30 июля.

По словам главы европейской дипломатии, "заключение соглашения сейчас принесет значительные экономические и финансовые дивиденды, а также укрепит региональную и глобальную безопасность". При этом Боррель признал, что хотя "это не идеальное соглашение", но "оно охватывает все существенные элементы и включает в себя с трудом достигнутые всеми сторонами компромиссы". "Каждый день без соглашения в Вене откладывает конкретные экономические выгоды для иранского народа за счет существенной отмены санкций США, а также выгоды от нераспространения (ядерного оружия. - Ред.) для всего мира" - предупредил глава европейского внешнеполитического ведомства.

Реализация пострадала из-за решений Трампа

Жозеп Боррель напомнил, что заключенный в 2015 году СВДП закрепил "строгие ограничения на ядерную деятельность Ирана и самый широкий режим мониторинга и инспекций, когда-либо применявшийся Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)". В свою очередь, напомнил он, сделка открывала "перед Ираном перспективу получить экономическую выгоду от снятия санкций США, ЕС и ООН".

Но полноценная реализация СВДП не произошла из-за решения президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома в 2018 году объявил  о  выходе США из сделки и проведении односторонней кампании "максимального давления" на Иран. "Со своей стороны, Иран увеличил свою ядерную активность до тревожного уровня", напомнил Боррель "ЕС и все остальные участники СВДП ясно дали понять, насколько мы не согласны с выходом США и повторным введением санкций", - подчеркнул глава европейского дипломатии, указав что "максимальное давление" со стороны США "провалилось, поскольку коллективное единство оставшихся участников позволило сохранить эту сделку". "Заключение соглашения сейчас принесет значительные экономические и финансовые дивиденды, а также укрепит региональную и глобальную безопасность. Отказ от него гарантирует проигрыш по обоим счетам - кто знает, на какой срок", - указал Боррель.

Ядерная сделка с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в Вене в апреле, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана Эбрахима Раиси - сторонника жесткой линии в отношениях с Западом. Тем временем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.

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    Автор: Наталья Позднякова


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