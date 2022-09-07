Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян

Власти Латвии, Литвы и Эстонии в ближайшее время официально объявят о запрете для россиян въезжать по шенгенским визам.

Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности об ограничении на въезд россиян с шенгенскими визами с территорий России и Беларуси, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в среду, 7 сентября.

Официально о запрете объявят в ближайшие дни, добавил Ринкевичс. По его словам, исключения сделают для водителей фур, дипломатов и россиян, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам. "Решения будут приняты национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", - написал Ринкевичс.

Эстония, Литва и Латвия после российского вторжения в Украину перестали выдавать гражданам России туристические визы и призвали другие страны ЕС поступить также. Эстония в августе также запретила въезд в страну россиянам с шенгенской визой, выданной самим государством.

ЕК поддержала отмену упрощенного визового режима с Россией

Накануне Европейская комиссия (ЕК) опубликовала предложения о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Новый режим может начать действовать с 12 сентября.

Теперь сумма визового сбора для всех заявителей из России вырастет с 35 до 80 евро. Стандартный срок принятия решения по заявлениям на получение виз увеличится с 10 до 15 дней, а в отдельных случаях будет достигать 45 дней. Кроме того, россияне теперь должны будут предоставлять полный перечень документов, а не пользоваться сокращенным список как раньше.

"Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна иметь права на упрощенный визовый режим, пока она продолжает проводить деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах", - заявили в ЕК.

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