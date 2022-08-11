Эстония не впустит россиян с выданными ею шенгенскими визами

Эстония закрывает въезд на свою территорию гражданам России с эстонскими шенгенскими визами. Запрет вступит в силу 18 августа, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в четверг, 11 августа. "Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - пояснил он.

Исключение будет сделано для близких родственников эстонских граждан и обладателей вида на жительство в Эстонии, российских дипломатов и членов их семей, сотрудников транспортных компаний, а также тех, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям. Запрет не затрагивает лиц, имеющих право на свободное передвижение в соответствии с законодательством ЕС.

Дальнейшее ужесточения запрета на въезд

В Эстонию по-прежнему можно будет въехать по визам, выданным другими странами-участницами Шенгенского соглашения. Правительство в Таллинне позднее обсудит, как запретить въезд в страну россиян с любыми шенгенскими визами. "Возможность для российских граждан массово посещать Эстонию или Европу через Эстонию не соответствует духу введенных нами санкций. У России не должно быть возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан", - подчеркнул Рейнсалу.

По словам министра, Эстония также прекратит выдачу виз для работы, учебы и ведения бизнеса. Студентам, завершающим обучение в эстонских вузах, вид на жительство в Эстонии продлят на один год. После российского вторжения в Украину Эстония, наряду с некоторыми другими странами ЕС, прекратила выдавать гражданам РФ туристические визы. Власти страны выступают за полный запрет на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза.

Эту инициативу поддерживает Латвия.4 августа эта страна прекратила выдачу любых виз россиянам, сделав лишь одно исключение - поездка на похороны близкого родственника. Весной власти Латвии перестали выдавать россиянам туристические визы, но продолжали выдавать долгосрочные национальные визы для трудоустройства и краткосрочные визы по гуманитарным соображениям.

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