Порты Одесской области покинули еще 13 судов с зерном

На 193-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 4 сентября (время московское).

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Обстреляны два района Харькова. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов. "Предварительно, прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах города", - написал он. Медики госпитализировали двух человек, состояние пострадавших - средней тяжести, отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Оккупационные "власти": Запорожская и Херсонская области частично остались без света

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Запорожская и Херсонская области частично остались без света, сообщили в "администрациях" регионов. "Помимо Мелитополя, проблемы с электроснабжением в Мелитопольском, Акимовском, Приморском, Бердянском, Куйбышевском и Пологоговском районах Запорожской области", - написал в Telegram член "главного совета администрации" частично оккупированной РФ Запорожской области Владимир Рогов. При этом в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, и Днепрорудном электроснабжение сохраняется. Причины нарушения электроснабжения пока неизвестны. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

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Джорджа Мелони, которую прочат на пост премьер-министра Италии, предупредила об опасности, исходящей для западных стран от войны России в Украине. Политик считает боевые действия "вершиной айсберга" в борьбе за влияние в Европе. "Если Украина падет, а Запад потерпит поражение, то главным победителем будет не Россия Путина, а Китай Си Цзиньпина", - констатировала лидер ультраправой Fratelli d'Italia ("Братья Италии"). "И те, кто слабее всего на Западе, а именно Европа, рискуют оказаться под китайским влиянием. Поэтому мы должны бороться, (чтобы выиграть. - Ред.) эту битву", - добавила она на форуме Амброзетти - ежегодной международной экономической конференции на севере Италии. Голосование на выборах в парламент Италии состоится 25 сентября.

++17.20++

Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу на этом посту и покинул Москву. Об этом сообщили в американском диппредставительстве. Салливан занял должность в декабре 2019 года и проработал в этой роли почти три года. Он завершает сорокалетнюю карьеру на госслужбе, которую строил при пяти президентах США. Обязанности поверенного в делах посольства США в Москве временно будет исполнять Элизабет Руд. В июне, комментируя ход войны в Украине, Салливан заявил: "Трагично, что Россия сделала все, чтобы отдалить себя от страны, которая должна быть близка с Россией". "Мы поддерживаем стремление Украины вступить в ЕС, но то, что Россия с помощью оружия толкает Украину в сторону Западу, это - трагедия", - подчеркнул он.

Из портов Одесской области вышел самый большой караван судов с заключения "зерновой сделки"

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Из портов Одесской области вышел самый большой караван судов с момента заключения "зерновой сделки". Как сообщило министерство инфраструктуры Украины, в составе колонны - 13 судов, которые везут в восемь стран 282,5 тыс. тонн агропродукции.

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Около 400 демонстрантов в Кельне присоединились к акции протеста против поставок германского оружия в Украину. Такие оценки полиции привела телекомпания WDR. Заявленное число участников до начала мероприятия составляло 1000-2000. Демонстранты требовали отмены санкций против России и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Рядом прошла акция с участием нескольких сотен человек против митинга в поддержку Кремля. В районе акций дежурил большой контингент полиции.

++16.01++

Глава Евросовета Шарль Мишель проведет переговоры с крупнейшим производителем газа - Катаром - во время визита в Доху на предстоящей неделе, сообщил представитель катарского правительства. Ожидается, что Мишель посетит Катар 6 сентября. Европейские правительства ищут альтернативы газу из РФ на фоне роста стоимости электроэнергии в Европе.

Зеленский обсудил с главой ЕК выделение транша финансовой помощи Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) обсудил выделение транша финансовой помощи Киеву. "Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофинансовой (помощи. - Ред.) ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - отметил Зеленский. По его словам, в ходе разговора удалось также скоординировать шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа.

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Экс-президент РФ Дмитрий Медведев считает, что Германия "объявила России гибридную войну". Соответствующую запись Медведев оставил в Telegram после комментария канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о том, что Россия не является надежным партнером в энергетической сфере. Глава кабмина ФРГ заявил, что настроен оптимистично в отношении надежности энергоснабжения ФРГ. "Мы переживем эту зиму", - подчеркнул он. В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тональность риторики зампредседателя Совбеза России, который уже высказывался "о врагах России", является личным мнением политика.

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Ответ России в случае ограничений ЕС по визам может быть как асимметричным, так и симметричным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что они (ответные шаги. - Ред.) будут - в таком случае - это 100%. Какие они будут? Ну можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать наших нашим интересам", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Омбудсмен Рады: С начала войны более 7000 украинских детей вывезены в РФ

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С начала войны более 7000 украинских детей "были незаконно вывезены на территорию Российской Федерации". Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростила свое законодательство по усыновлению", - заявил он. По мнению украинского чиновника, данный подход может говорить о "геноциде украинской нации".

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"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил по результатам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в Берлине. Кроме того, осенью ожидается передача Киеву сверхсовременной системы ПВО германского производства IRIS-T, отметил Шмыгаль. "Мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров" в процессе развития системы противовоздушной обороны Украины, добавил премьер в Telegram.

Канцлер Германии Шольц: Россия - ненадежный партнер в энергосфере

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Россия не является надежным партнером в энергетической сфере. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, представляя третий пакет мер для компенсации резкого роста цен - в первую очередь в энергетическом секторе, на фоне проблем с энергопоставками из РФ. Тем не менее канцлер настроен оптимистично в отношении надежности энергоснабжения ФРГ. "Мы переживем эту зиму", - подчеркнул он. Речь идет о пакете общим объемом в 65 млрд евро, направленном на снижение давления на домохозяйства. Студенты получат единовременную выплату в размере 200 евро, пенсионеры - 300 евро. Планируется также увеличение пособия на детей: с начала года на первого и второго ребенка будет выплачиваться на 18 евро в месяц больше.

Хроника событий 4 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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