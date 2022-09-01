Миссия МАГАТЭ готовится к инспекции ЗАЭС в Энергодаре

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 1 сентября, готовятся начать визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Накануне участники миссии прибыли в оккупированный россиянами город Запорожье, расположенный примерно в 55 километрах от станции.

Сотрудники МАГАТЭ пробудут на территории ЗАЭС один день, заявил 31 августа "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. В свою очередь специалисты агентства надеются на более длительный срок пребывания.

"Если нам удастся установить постоянное присутствие или продолжительное присутствие, то сроки будут увеличены. Но этот первый этап займет несколько дней", - сказал журналистам возглавляющий миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Разведка Украины: Россияне готовят "массовку" для миссии МАГАТЭ

Ранее Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило, что россияне, захватившие в ходе войны значительную часть Запорожской области, продолжают попытки помешать визиту инспекторов международного агентства.

"В частности, не прекращаются провокационные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ, - говорится в сообщении. - Сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны".

По данным украинской разведки, часть сотрудников ЗАЭС, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, а также специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. "Сейчас с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для кремля "картинки", - утверждает ГУР.

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