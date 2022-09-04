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Джон Салливан - посол США в Москве
Джон СалливанФото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

Салливан завершил работу на посту посла США и покинул Россию

Александра Иванова
1 ч. назад

До прибытия преемника Джона Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

https://www.dw.com/ru/dzon-sallivan-zaversil-rabotu-na-postu-posla-ssa-i-pokinul-rossiu/a-63015363

Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и покинул Москву в воскресенье, 4 сентября, сообщается на сайте посольства США в России.

На должность посла Соединенных Штатов в России Салливан был назначен в декабре 2019 года.

Отмечается, что после отъезда из Москвы Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США и занимал, кроме прочего, должность заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли. 

До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Джон Салливан о войне в Украине

В интервью, которое он дал российскому государственному агентству ТАСС в июне 2022 года, Джон Салливан констатировал серьезный подрыв доверия в отношениях между США и Россией, вызванный войной в Украине, и затруднился ответить на вопрос о том, сколько времени может потребоваться для его восстановления.

"Меня больше всего беспокоит подрыв доверия. Российское правительство уверяло нас в отсутствии планов вторжения. Мы слышали заявления высокопоставленных представителей российского правительства о том, что вторжения не будет, что это все русофобия, американская истерия и так далее. Российские высокопоставленные должностные лица говорили, что даже планов таких нет. Нет планов. То есть Россия не только не собирается этого делать, но даже и планов таких не имеет. Но сейчас мы знаем, что это неправда, потому что то, что случилось 24 февраля, было, совершенно очевидно, хорошо спланировано и организовано. Это не просто вдруг произошло. Поэтому, когда нас спрашивают о взаимодействии с правительством России, мы отмечаем огромный дефицит доверия", - отметил Салливан.

В то же время дипломат выразил уверенность, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся, однако не так скоро.

В марте Салливан был вызван в МИД России после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина сначала "военным преступником", а позднее - "смертоносным диктатором" и "чистейшим бандитом". На Смоленской площади тогда указали, что подобные "заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".

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