Посол США допустил закрытие посольств в Москве и Вашингтоне

США могут закрыть свое посольство в Москве, а Россия - в Вашингтоне, полагает посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан. "Могут, есть такая вероятность, хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой", - сказал он в интервью агентству ТАСС, обнародованном в понедельник, 6 июня.

При этом Салливан отметил, что вариант разрыва дипотношений упоминался именно в российском правительстве. "Не думаю, что в правительстве США вам удастся найти хоть кого-нибудь, кто бы считал, что мы должны закрыть посольства. Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно", - пояснил он.

Полный разрыв контактов невозможен

Салливан назвал сохранение посольств частью необходимого минимума для поддержания двусторонних контактов. При этом он исключил возможность полного разрыва связи Москвы и Вашингтоном.

"Мы также никогда не разойдемся совсем. Ну, мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум. Это основа. У нас должны быть посольства в Москве и Вашингтоне, а не только постоянное представительство России при ООН. Я просто думаю, что на самом деле мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета Безопасности", - указал американский посол.

Критика российского вторжения в Украину

Джон Салливан констатировал серьезный подрыв доверия в отношениях между США и Россией, вызванный российским вторжением в Украину, и затруднился ответить на вопрос о том, сколько времени может потребоваться для его восстановления.

"Меня больше всего беспокоит подрыв доверия. Российское правительство уверяло нас в отсутствии планов вторжения. Мы слышали заявления высокопоставленных представителей российского правительства о том, что вторжения не будет, что это все русофобия, американская истерия и так далее. Российские высокопоставленные должностные лица говорили, что даже планов таких нет. Нет планов. То есть Россия не только не собирается этого делать, но даже и планов таких не имеет. Но сейчас мы знаем, что это неправда, потому что то, что случилось 24 февраля, было, совершенно очевидно, хорошо спланировано и организовано. Это не просто вдруг произошло. Поэтому, когда нас спрашивают о взаимодействии с правительством России, мы отмечаем огромный дефицит доверия", - отметил Салливан.

Перспективы улучшения американо-российских отношений

В то же время посол США выразил уверенность в том, что отношения между Вашингтоном и Москвой все же когда-то наладятся, пусть и не так скоро.

"Я не знаю, как будет развиваться ситуация, но, если руководствоваться историей, наши отношения изменятся, потому что они всегда менялись. Думаю, именно это имел в виду бывший госсекретарь доктор Киссинджер. Я согласен не со всем, что он сказал, но с одной его цитатой согласен: "Россия никуда не денется. Соединенные Штаты никуда не денутся..." И Украина тоже никуда не денется. И наступит момент - я не знаю, когда это произойдет, если бы я держал пари, то сказал бы, что, возможно, не при моей жизни, - но я надеюсь, что появится возможность более полного примирения и уж точно более полного сближения наших народов и наших стран", - заявил посол США в Москве.

В марте Салливан был вызван в МИД России после того, как президент США Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина сначала "военным преступником", а позднее - "смертоносным диктатором" и "чистейшим бандитом". На Смоленской площади тогда указали, что подобные "заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва". В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна "серьезно подумает", прежде чем восстанавливать отношения с Западом даже, если он предложит это сам.

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