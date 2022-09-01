Военное сближение РФ и Китая напрямую затрагивает и Германию

Крупные военные учения всегда шлют четкие сигналы. В случае маневров "Восток-2022", проводимых Россией, Китаем и Индией, один из них адресован и Германии, пишет Йорг Химмельрайх.

Китайская военная техника прибывает на полигон "Сергеевский" для участия в учениях "Восток-2022" Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Китай вновь, как и в 2018 году, принимает участие в российских военных учениях "Восток", проходящих в восточной части РФ - на этот раз с задействованием всех трех видов вооруженных сил: морских, сухопутных и воздушных. Это делает очевидным то, что военное сотрудничество между Китаем и Россией усиливается. На фоне российского вторжения в Украину это важный для Владимира Путина знак: несмотря на жестокую войну, которую он ведет, в мировой политике он не находится в полной изоляции. На этот раз в учениях принимает участие даже Индия. Все это - предвестники постепенно формирующегося нового мирового порядка.

Обе автократии - Россию и Китай - объединяет геополитический интерес в смене нынешнего мирового порядка, в котором по-прежнему доминируют США. Прежде всего, КНР, согласно плану ее руководителя Си Цзиньпина, хочет стать единственной мировой державой к 2049 году - к столетию со дня своего основания. Путин же, со своей стороны, стремится вновь подчинить себе территории бывшей царской империи в Европе.

Геостратегические параллели

Соперничая в военной сфере с Соединенными Штатами, обе автократии дополняют друг друга и не мешают друг другу. Российская армия бросает вызов США и НАТО в западной части евразийского континента, прежде всего, на суше. Китай же расширяет состав своего флота в Тихом океане, в том числе за счет своего третьего авианосца, ставшего первым, построенным КНР самостоятельно.

Йорг Химельрайх Фото: privat

При этом примерно с начала тысячелетия Китай превосходит Россию почти во всех отношениях. Единственным исключением является ядерная мощь Москвы. В России насчитывается чуть меньше миллиона солдат, в Китае - два миллиона. Сегодня Китай имеет самый большой в мире ВВП. Российский ВВП составляет только седьмую часть его, что сопоставимо с уровнем Италии.

Между тем в технологическом плане во многих промышленных отраслях Китай уже давно сравнялся с Западом, в то время как Россия зависит в основном от добычи своих сырьевых ресурсов. Сейчас РФ сжигает свой газ, потому что объемы продажи его в Европу становятся все меньше. Нефть же Москва может экспортировать только в Китай и Индию.

Китай - в отличие от Индии - все больше хочет формировать мировой порядок в соответствии с интересами собственной национальной безопасности. На это указывает его все более агрессивная политика в Южно- и Восточно-Китайском морях. Си Цзиньпин все яснее дает понять, что стремится к аннексии Тайваня. То, насколько решительно Запад будет сдерживать российское вторжение в Украину, сыграет решающую роль в будущей политике Китая. Пекин, учитывая его устремления в отношении Тайваня, уделяет этому пристальное внимание.

Последствия для США, Европы и Украины

Принимая во внимание несоизмеримо более мощные ресурсы власти Китая по сравнению с Россией, США уже давно сконцентрировали свои геостратегические усилия, прежде всего, на противостоянии вызову со стороны КНР. Это нашло свое выражение уже в "повороте к Азии" Барака Обамы. Сегодня данное обстоятельство оказывает влияние и на войну в Украине.

Учитывая, что китайско-американские отношения и так постоянно ухудшаются, а США хотели бы иметь в своем распоряжении все свои силовые ресурсы в случае эскалации конфликта с Китаем, Вашингтон поддерживает Киев в военном плане лишь в той степени, которая необходима, чтобы Украина могла только удерживать свои позиции против России. Но без того, чтобы слишком много требовать от США в военном отношении. Более того, США справедливо ожидают, что Европа существенно нарастит свой оборонный потенциал, чтобы иметь возможность самостоятельно защитить себя, и что Соединенные Штаты могут ограничиться предоставлением Европе ядерного щита.

Таким образом, китайско-российское военное сближение напрямую затрагивает Европу и Германию. Прежде всего, ФРГ, для компаний которой Китай является одним из важнейших рынков сбыта, а также поставщиком сырья и полуфабрикатов, должна следить, чтобы немецкие компании не попали в ловушку зависимости из-за узковедомственных интересов, связанных с получением прибыли. Это уже стало драматической ошибкой, допущенной в случае с Россией.

В настоящее время такая опасность существует, например, в плане поставляемого из Китая важного сырья для аккумуляторов - графита. Сегодня торговля стратегическим сырьем уже не является исключительно "вопросом экономики" и не ведет к политическим изменениям - на протяжении многих лет Германия вела ошибочную политику в отношении России из-за этих двух заблуждений.

Сокращение зависимости

По этой причине решающую роль для политики Германии в отношении Китая должно сыграть сокращение зависимости немецких компаний от рынка сбыта в КНР и от китайского сырья. Конечно, предпосылкой для этого должно стать то, что власти Германии не пойдут на поводу у узковедомственных интересов предпринимательских кругов и криков их лоббистских групп об угрозе потери ФРГ привлекательности как места для ведения бизнеса. Именно это и привело к фатальной зависимости от России в плане энергетической политики.

Автор: Йорг Химмельрайх (Jörg Himmelreich) - эксперт по России, преподаватель истории в берлинском отделении парижской Высшей школы экономики (École Supérieure de Commerce à Paris). Уже в 2007 году на страницах журнала Internationale Politik Германского общества внешней политики (DGAP) он высказывал предостережения в связи с действиями Владимира Путина.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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