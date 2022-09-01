В РФ начались маневры "Восток-2022" с участием КНР и Индии

В стратегическом учении Тихоокеанского флота в Охотском и Японском морях задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих.

В России началось стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Восток-2022", в котором задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, а также более 5000 единиц вооружения и военной техники. Как сообщило в четверг, 1 сентября, министерство обороны РФ, речь идет об "отработке оборонительных и наступательных действий" на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В маневрах участвуют 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Корабли Тихоокеанского флота уже приступили к развертыванию в море. Решаются задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка.

Участие Китая и Индии привлекло особое внимание Запада

В акватории Японского моря группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил КНР проведут совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на приморском направлении.

Кроме того, отрабатываются поражения корабельных группировок и сил морского десанта противника в дальневосточной островной зоне и у полуострова Камчатка с проведением ракетных и артиллерийских стрельб.

За учениями наблюдают эксперты от стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других государств-партнеров, в том числе - Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана. Как отметило агентство dpa, участие Китая и Индии привлекло особое внимание Запада.

Маневры продлятся до 7 сентября.

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