Медведев в Telegram, или Как избавиться от проклятья уточки

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Бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в соцсетях ненавистью к "ублюдкам и выродкам". Вот только ли в ненависти дело?
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Человеком, имеющим "определенные этнические корни", назвал Дмитрий Медведев в своей статье президента Украины Владимира Зеленского. Эти слова не красят экс-президента РФ, считает Сергей Елкин.
Действия Зеленского, в том числе против Медведчука, оскорбили Путина. Он, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - предупреждение, считает Константин Эггерт.