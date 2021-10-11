Статья Медведева - про Украину или происхождение Зеленского?

Человеком, имеющим "определенные этнические корни", назвал Дмитрий Медведев в своей статье президента Украины Владимира Зеленского. Эти слова не красят экс-президента РФ, считает Сергей Елкин.
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В статье для "Коммерсанта" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил свои претензии к руководству Украины, назвав контакты России с ним бессмысленными.
Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.