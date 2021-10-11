Статья Медведева - про Украину или происхождение Зеленского?

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Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим

Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь "без лишней бюрократии". Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.