Экс-президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза РФ, написал статью, в которой перечислил все свои претензии к руководству Украины. Материал опубликован в понедельник, 11 октября, в газете "Коммерсант".

По мнению Медведева, украинские руководители - "люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации". В качестве обоснования этого тезиса он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский всю жизнь говорил на русском языке и работал в России, однако после прихода к власти "полностью поменял политическую и нравственную ориентацию и начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам".

Кроме того, автор статьи называет украинские власти "людьми абсолютно несамостоятельными". По его словам, Украина зависит от "подачек со стороны США и ЕС", а "во главе страны стоят невежественные и необязательные люди", которые меняют позицию "в угоду своим заокеанским хозяевам".

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