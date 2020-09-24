 Зеленский призвал Россию присоединиться к ″Крымской платформе″ | Новости из Германии об Украине | DW | 23.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский призвал Россию присоединиться к "Крымской платформе"

"Это не ирония и не "троллинг", этот формат всегда открыт для России": Владимир Зеленский с трибуны ООН призвал все страны мира, включая Россию, присоединиться к декларации "Крымской платформы".

Владимир Зеленский выступает на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский выступает на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 22 сентября, на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал все страны всемирной организации, в том числе и Россию, присоединиться к "Крымской платформе" - дипломатической инициативе Украины по возвращению Крыма в международную повестку и, потенциально, под контроль Киева.

"Это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - заявил он, раскритиковав ООН за то, что ее представители не приняли участие в заседании "Крымской платформы", прошедшем в августе в Киеве.

Призыв Зеленского оживить ООН

Зеленский призвал к коренному реформированию ООН. "Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя", - подчеркнул украинский президент. Для оживления ООН он, в частности, предложил проводить заседания вблизи "горячих точек".

Владимир Зеленский также призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов в неподконтрольных Киеву районах Украины, а также на участие крымчан и жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в выборах в Госдуму. "Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно?" - заявил президент Украины.

Смотрите также:

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Новейшая "граница" в Европе

    Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Между двух миров

    Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

  • Очередь на пункте пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Поиск сепаратистов

    Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    За покупками - через КПП

    Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

  • Развалины дома на линии фронта

    Украина между миром и войной

    Линия фронта

    Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду

    Украина между миром и войной

    Глубинка

    Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению гуманитарную помощь

    Украина между миром и войной

    Новая стена

    Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

  • Село Сизое

    Украина между миром и войной

    Нехватка топлива

    Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

  • Доставка жителям села Сизое гуманитарной помощи

    Украина между миром и войной

    Буферная зона

    Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

  • Бронированная машина ОБСЕ

    Украина между миром и войной

    Средство передвижения - бронетехника

    Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

    Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:04

Западные кремлинологи об итогах визита Меркель в Москву и Киев (23.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкая помощь для украинской армии: что сказал лидер "зеленых" ФРГ после поездки в Донбасс  

Прощание с Меркель: о чем Зеленский хотел поговорить с канцлером (12.07.2021)  

Также по теме

11.04.2012, Ukraine, Odessa: ODESSA, UKRAINE - JULY 5, 2020: Ukraines President Volodymyr Zelensky delivers a speech at the Odessa marine passenger terminal to open a naval parade marking Ukraine's Navy Day. The parade is held without public and streamed online amid the COVID-19 coronavirus pandemic. Konstantin Sazonchik/TASS Foto: Konstantin Sazonchik/TASS/dpa |

Зеленский пригласил друзей Украины в ООН к участию в Крымской платформе 24.09.2020

Президент Украины указал на необходимость реформ в Организации Объединенных Наций. Он призвал оказать поддержку международной платформе по деоккупации Крыма.

Реклама

Самые читаемые

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил список Навального  

Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ  

Что известно о нападении на помощника президента Украины Шефира  