Зеленский призвал Россию присоединиться к "Крымской платформе"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 22 сентября, на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал все страны всемирной организации, в том числе и Россию, присоединиться к "Крымской платформе" - дипломатической инициативе Украины по возвращению Крыма в международную повестку и, потенциально, под контроль Киева.
"Это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - заявил он, раскритиковав ООН за то, что ее представители не приняли участие в заседании "Крымской платформы", прошедшем в августе в Киеве.
Призыв Зеленского оживить ООН
Зеленский призвал к коренному реформированию ООН. "Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя", - подчеркнул украинский президент. Для оживления ООН он, в частности, предложил проводить заседания вблизи "горячих точек".
Владимир Зеленский также призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов в неподконтрольных Киеву районах Украины, а также на участие крымчан и жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в выборах в Госдуму. "Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно?" - заявил президент Украины.
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