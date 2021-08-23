Комментарий: Важно сохранять давление на Москву в связи с Крымом

Обозреватель немецкой газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) в своем комментарии анализирует итоги конференции в Киеве в рамках инициативы "Крымская платформа".

"Саммит так называемой "Крымской платформы" в Киеве ничего не меняет в положении аннексированного Россией полуострова. В обозримом будущем не существует реалистичного сценария, согласно которому можно было бы сподвигнуть руководство в Москве вернуть Украине захваченные территории.

И даже если в какой-то момент к власти в России придут демократы, у них будет минимальное пространство для маневра в этом вопросе, потому что ни одно другое событие за три десятилетия после распада Советского Союза не получило столь единодушных положительных оценок россиян, как присоединение Крыма. Глава российского государства, который просто сделал бы то, что он должен был бы сделать в соответствии с международным правом, а именно - вернуть Крым Украине, совершил бы политическое самоубийство.

Райнхард Фезер

И все же конференция в Киеве - событие знаменательное. Широкое представительство ее участников показывает, что, несмотря на огромные усилия, Москве не удалось добиться хотя бы молчаливого признания международным сообществом ее захвата Крыма.

В соответствии с этим в Москве гневно отреагировали на саммит в Киеве. Даже если жестко сформулированная итоговая декларация останется его единственным результатом, важно сохранять такого рода давление на режим в Москве. Оно способствует защите Украины - и других потенциальных жертв - от дальнейшей российской агрессии".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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