Канцлер ФРГ Шольц: Энергокризис в Германии под контролем
Сергей Ромашенко
1 ч. назад
Энергетическая безопасность страны на предстоящую зиму обеспечена, заверил канцлер ФРГ. Он напомнил о мерах правительства по торможению роста цен на энергию и поблагодарил людей за экономию света и тепла.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) полагает, что угроза нехватки энергоносителей предстоящей зимой фактически устранена. "Германия сейчас переживает кризис, о котором сегодня мы можем сказать: наша страна держит его под контролем. Энергетическая безопасность Германии на эту зиму обеспечена. Германия устойчива к кризису и зиме", - заявил он в ходе генеральных дебатов в бундестаге по проекту нового федерального бюджета в среду, 23 ноября.
Канцлер признал, что правительство не может полностью компенсировать рост цен на энергоносители с помощью субсидий, но отметил, что он будет ограничен до приемлемого уровня. Шольц напомнил о снижении НДС на газовое и центральное отопление и о выплате в декабре единовременной компенсации за рост цен на энергию.
По словам Шольца, правительство создало рамочные условия для торможения роста цен на газ, отопление и электроэнергию для частных потребителей и компаний. Они вступят в силу с 1 марта. При этом компенсации будут выплачены не только за март, но и задним числом за январь и февраль.
Канцлер назвал правильным решение правительства выделить 200 млрд евро для предотвращения структурных сбоев, банкротства предприятий из-за роста цен на энергию и потери сотен тысяч рабочих мест. "У нашей страны есть силы, чтобы справиться с этим кризисом и выйти из него еще более окрепшими", - резюмировал Олаф Шольц.