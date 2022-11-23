Канцлер ФРГ Шольц: Энергокризис в Германии под контролем

Энергетическая безопасность страны на предстоящую зиму обеспечена, заверил канцлер ФРГ. Он напомнил о мерах правительства по торможению роста цен на энергию и поблагодарил людей за экономию света и тепла.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) полагает, что угроза нехватки энергоносителей предстоящей зимой фактически устранена. "Германия сейчас переживает кризис, о котором сегодня мы можем сказать: наша страна держит его под контролем. Энергетическая безопасность Германии на эту зиму обеспечена. Германия устойчива к кризису и зиме", - заявил он в ходе генеральных дебатов в бундестаге по проекту нового федерального бюджета в среду, 23 ноября.

Шольц напомнил о заполненных газовых хранилищах, терминалах для приема сжиженного природного газа (СПГ), новых контрактах на поставку энергоносителей, запуске угольных электростанций и продлении срока эксплуатации АЭС. Он поблагодарил население страны за экономию энергии. "Это по-прежнему очень важно - особенно на фоне приближающегося нового года и зимы", - подчеркнул он.

Ограничение роста цен на энергию

Канцлер признал, что правительство не может полностью компенсировать рост цен на энергоносители с помощью субсидий, но отметил, что он будет ограничен до приемлемого уровня. Шольц напомнил о снижении НДС на газовое и центральное отопление и о выплате в декабре единовременной компенсации за рост цен на энергию.

По словам Шольца, правительство создало рамочные условия для торможения роста цен на газ, отопление и электроэнергию для частных потребителей и компаний. Они вступят в силу с 1 марта. При этом компенсации будут выплачены не только за март, но и задним числом за январь и февраль.

Канцлер назвал правильным решение правительства выделить 200 млрд евро для предотвращения структурных сбоев, банкротства предприятий из-за роста цен на энергию и потери сотен тысяч рабочих мест. "У нашей страны есть силы, чтобы справиться с этим кризисом и выйти из него еще более окрепшими", - резюмировал Олаф Шольц.

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