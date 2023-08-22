  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Балканские страны подписали декларацию в поддержку Украины

Ольга Лебедева
36 мин. назад

Сербия, Молдова, Черногория, Румыния, Болгария и ряд других стран подтвердили "непоколебимую оддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, подписав в Афинах совместное заявление.

https://p.dw.com/p/4VSSV
Участники встречи в Афинах
Участники встречи в АфинахФото: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister’s Office/Handout/REUTERS

Главы государств и правительств  стран балканского региона и Восточной Европы подтвердили свою "непоколебимую поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующую декларацию они подписали на неформальной встрече в Афинах вечером в понедельник, 21 августа, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Поддержка и признание усилий Зеленского

Свои подписи под афинским заявлением поставили лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии, а также Греции. Среди прочих, на встрече присутствовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Подписавшие государства подтверждают свою "поддержку и признание серьезных усилий президента Украины" по установлению принципов возможного мира в соответствии с Уставом ООН. При этом они сослались на разработанную Зеленским "формулу мира", предусматривающую полный вывод российских войск из Украины.

Поездка Зеленского по странам Европы

Греция была последней остановкой в ​​поездке Зеленского по странам Европы. В течение последних четырех дней он посетил Швецию, Данию и Нидерланды. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал, что его страна будет участвовать в обучении украинских пилотов на американских истребителях F-16, а также помогать в восстановлении Украины, в особенности Одессы. В свою очередь правительства Нидерландов и Дании заявили о передаче Украине десятков американских истребителей F-16, которые Киев запрашивал уже несколько месяцев. В частности, Нидерланды, по данным Киева, могут поставить 42 самолета. Дания намерена передать Украине 19 истребителей, из них 6 до конца текущего года.

В Швеции Зеленский провел переговоры о военной помощи и гарантиях безопасности для Киева. После встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном он рассказал о планах по передаче Киеву шведских истребителей Gripen, обучение на которых украинские летчики проходят уже сейчас.

Смотрите также:

Жестокие бои за Бахмут, прорыв Украины с F-16

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

F-16 для Украины: США дали зеленый свет. Когда их ждать на фронте? DW Новости (18.08.2023)

F-16 для Украины: США дали зеленый свет. Когда их ждать на фронте? DW Новости (18.08.2023)

Украина точно получит F-16. США одобрили отправку своих истребителей в Украину из Нидерландов и Дании. Поставки, по сообщениям СМИ, должны начаться после того, как завершится подготовка украинских летчиков. Нидерланды и Дания возглавляют авиационную коалицию, которая отвечает за обучение украинских пилотов.
Политика18 августа 2023 г.30:01 мин.
external

Ракетный удар по Чернигову: семеро погибших, свыше сотни раненых. DW новости (19.08.2023)

Ракетный удар по Чернигову: семеро погибших, свыше сотни раненых. DW новости (19.08.2023)

В результате ракетного удара по центру Чернигова погибли по меньшей мере семь человек, свыше ста получили ранения. Целью российской баллистической ракеты был городской драматический театр.
Политика19 августа 2023 г.29:53 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Трансляция

Люксембург и Черногория поддержали гарантии для Украины

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов

Пинхас Гольдшмидт - об опасности антисемитизма в Германиии

Пинхас Гольдшмидт - об опасности антисемитизма в Германиии

Общество2 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин сидит перед экраном компьютера. Над ним надпись: "БРИКС 2023. Сотрудник на удаленке"

Саммит БРИКС без Путина, или Президент на удаленке

Саммит БРИКС без Путина, или Президент на удаленке

Политика4 ч. назад
СИЗО на улице Володарского в Минске

Как в Беларуси рядовые осужденые давят на политзаключенных

Как в Беларуси рядовые осужденые давят на политзаключенных

Правосудие и закон1 ч. назад
Девушка Au Pair с двумя детьми

Au Pair в Германии: няня или дешевая рабсила?

Au Pair в Германии: няня или дешевая рабсила?

Общество5 ч. назад
Президент России Владимир Путин принимает участие в видеосаммите БРИКС в июне 2022 года

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Без Путина, но с Россией. Самое важное о саммите БРИКС в ЮАР

Политика11 ч. назад
В Йоханнесбурге готовы к саммиту БРИКС

Саммит БРИКС: почему ОАЭ и другие страны хотят войти в блок

Саммит БРИКС: почему ОАЭ и другие страны хотят войти в блок

Экономика и бизнес15 ч. назад
На главную страницу