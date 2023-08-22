Балканские страны подписали декларацию в поддержку Украины

Главы государств и правительств стран балканского региона и Восточной Европы подтвердили свою "непоколебимую поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующую декларацию они подписали на неформальной встрече в Афинах вечером в понедельник, 21 августа, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Поддержка и признание усилий Зеленского

Свои подписи под афинским заявлением поставили лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии, а также Греции. Среди прочих, на встрече присутствовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Подписавшие государства подтверждают свою "поддержку и признание серьезных усилий президента Украины" по установлению принципов возможного мира в соответствии с Уставом ООН. При этом они сослались на разработанную Зеленским "формулу мира", предусматривающую полный вывод российских войск из Украины.

Поездка Зеленского по странам Европы

Греция была последней остановкой в ​​поездке Зеленского по странам Европы. В течение последних четырех дней он посетил Швецию, Данию и Нидерланды. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал, что его страна будет участвовать в обучении украинских пилотов на американских истребителях F-16, а также помогать в восстановлении Украины, в особенности Одессы. В свою очередь правительства Нидерландов и Дании заявили о передаче Украине десятков американских истребителей F-16, которые Киев запрашивал уже несколько месяцев. В частности, Нидерланды, по данным Киева, могут поставить 42 самолета. Дания намерена передать Украине 19 истребителей, из них 6 до конца текущего года.

В Швеции Зеленский провел переговоры о военной помощи и гарантиях безопасности для Киева. После встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном он рассказал о планах по передаче Киеву шведских истребителей Gripen, обучение на которых украинские летчики проходят уже сейчас.

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