Париж опроверг заявления РФ о французских наемниках в ВСУ

У Франции нет наемников - ни в Украине, ни где-то еще, заявил МИД Франции, назвав "грубой манипуляцией" заявления российских властей об уничтожении в Харькове здания с якобы французскими наемниками.

Власти Франции опровергли российские заявления о "французских наемниках" в рядах ВСУ. "У Франции нет наемников, ни в Украине, ни еще где бы то ни было, в отличие от некоторых", - заявило в четверг, 18 января, министерство иностранных дел Франции. Как отмечается в заявлении, данные сообщения являются "грубой манипуляцией" со стороны РФ.

"Это не заслуживает большего внимания, чем предыдущие или будущие попытки манипуляций, которые, безусловно, еще будут иметь место", - добавили в французском ведомстве.

Посол Франции вызван в МИД РФ

Между тем посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД РФ. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова повторила заявление Минобороны РФ об уничтожении в Харькове "пункта временной дислокации иностранных боевиков", в рядах которых "было несколько десятков французов".

Российская армия поздним вечером 16 января нанесла ракетный удар по центру Харькова. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что по городу были выпущены две ракеты предположительно из ЗРК С-300. В результате обстрела пострадали 17 мирных жителей повреждено не менее 19 жилых домов, написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

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