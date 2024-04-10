Двух россиян осудили за связь с легионом "Свобода России"

Дела не связаны между собой. Оба осужденных признали свою вину и приговорены к девяти годам лишения свободы. Один из них говорил, что подписал признание под пытками.

Второй Западный окружной военный суд приговорил россиян Всеволода Куликова и Вячеслава Кузнецова к девяти годам лишения свободы, якобы за связь с легионом "Свобода России". Как сообщает в среду, 10 апреля, правозащитный портал "Медиазона", дела не связаны между собой, даты приговоров совпали. Оба осужденных признали вину. Три года они проведут в тюрьме, остальные шесть лет – в колонии строгого режима.

19-летнего Всеволода Куликова, жителя Липецкой области, признали виновным в попытке устроить поджог на военном аэродроме, покушении на госизмену и попытке примкнуть к легиону "Свобода России". Его задержали в феврале 2023 года. Месяцем позже ФСБ РФ распространило видео с признательными показаниями Куликова. В декабре 2023 года юноша написал в письме из СИЗО, что "после пыток был вынужден взять на себя то", что не совершал.

36-летнего Вячеслава Кузнецова из Республики Татарстан признали виновным в покушении на госизмену и попытке участия в легионе "Свобода России". Согласно приговору, в мае и июне 2023 года он дважды пытался пешком перейти границу в Белгородской области, чтобы воевать на стороне Украины.

В 2023 году, указывает издание "Сибирь.Реалии", было возбуждено не менее 98 дел по статье о госизмене – максимум в истории современной России. Правозащитники ожидают, что в этом году обвинений в госизмене будет ещё больше.

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