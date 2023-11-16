Основатель РДК Капустин заочно осужден пожизненно

Денис Капустин обвинялся по пяти статьям УК РФ, включая госизмену. Процесс по его делу проходил в закрытом режиме.

Основатель и один из руководителей "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин заочно приговорен московским 2-м Западным окружным военным судом к пожизненному заключению по обвинению в нападении диверсантов в Брянской области. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает "Медиазона" , приводя слова пресс-секретаря суда.

Издание отмечает, что процесс шел в закрытом режиме; журналисты узнали о нем случайно, придя на заседание по делу неонацистского объединения NS/WP. При этом на оглашение приговора Капустину, которое должно проходить открыто, представителей СМИ не пропустили, передает "Медиазона".

Капустин был обвинен по статьям УК о госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатых веществ.

2 марта 2023 года вооруженные бойцы "Русского добровольческого корпуса" вошли в два российских села в Брянской области, находящихся близ границы с Украиной, как утверждают российские власти, обстреляли гражданские автомобили, убив двух мирных жителей, после чего покинули территорию РФ.

По делу об этом рейде Денис Капустин (также известный как ультраправый русский националист по фамилии Никитин) был в конце марта объявлен в розыск, а в апреле Басманный райсуд Москвы заочно арестовал его.

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