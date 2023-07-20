Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены

20 июля 2016 года Павла Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. Через семь лет процесс по делу единственного обвиняемого в убийстве журналиста начинается сначала.

Летом 2016-го мало кто в Киеве мог себе представить, что звуки взрывов в центре города станут для его жителей если не привычным, то по крайней мере понятным явлением. Вокруг красной Subaru, взорванной и горевшей на перекрестке улиц Франко и Хмельницкого утром 20 июля быстро собрались шокированные происшедшим люди. А шок прибывших туда журналистов был еще большим - за рулем автомобиля находился их коллега, известный белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет, который через несколько минут скончался в машине "скорой помощи".

В первые же часы после трагедии украинские правоохранители заявили: безусловно, речь идет о заранее спланированном умышленном убийстве. В последующие недели стало ясно, что организовала его команда профессиональных киллеров с четко распределенными обязанностями: часть из них занимались разведкой и слежкой за журналистом, другие - закладкой взрывчатки в машину и ее дистанционным подрывом. Но кто и почему убил Павла Шеремета, до сих пор достоверно неизвестно.

Взорванная машина, за рулем которой находился Павел Шеремет, 20 июля 2016 года Фото: picture-alliance/AP Photo/S. Chuzavkov

"Сериал" с подозреваемыми

На четвертый год расследования полиция Украины сообщила о первых подозреваемых, задержав в Киеве музыканта и пиарщика сил спецопераций ВСУ Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко и Кузьменко, по данным полиции, закрепили взрывное устройство под автомобилем накануне убийства, а Дугарь до этого проводила разведку в окрестных дворах. Антоненко правоохранители поначалу отводили еще и роль организатора преступления, на которое он якобы пошел, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы (…) и стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности".

Арсен Аваков (фото из архива) Фото: Alexandr Maksimenko/RIA Novosti/dpa/picture alliance

Руководство полиции и тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявили о раскрытии преступления 12 декабря 2019 года, поспешив назвать задержанных убийцами. Приоритетной версией убийства Шеремета следствие назвало его журналистскую деятельность (позднее от нее отказались). На оперативно созванный брифинг пригласили даже президента Владимира Зеленского, сдержанно приветствовавшего успехи правоохранителей. "Очень не хочется, чтобы это было таким, знаете, в кавычках "сериалом", - сказал глава государства. На судебных слушаниях по избранию меры пресечения подозреваемым их адвокаты в ответ пожаловались на беспрецедентное политическое давление на следствие.

Позже полицейские будут объяснять, что рассчитывали на признание задержанных. Но известные в ветеранских кругах Антоненко, Кузьменко и Дугарь решительно отвергали все обвинения в свой адрес. На первых же судебных заседаниях оказалось, что главный аргумент следствия - экспертиза видеоматериала, проведенная британским специалистом Айваном Бирчем по заказу полиции. Сравнив видео слежки за подозреваемыми с записями уличных камер 2016 года, на которые, как считало следствие, попали участники покушения, Бирч пришел к выводу об "относительном сходстве" походки этих людей.

Юлия Кузьменко после задержания, декабрь 2019 года Фото: picture-alliance/NurPhoto

Защита раскритиковала экспертизу за очевидные, по ее мнению, неточности: разницу в росте Кузьменко и Антоненко, форму бороды последнего, отличавшуюся от той, что имел мужчина, замеченный у машины Павла Шеремета в ночь перед взрывом. Но это не сразу убедило суд - Юлию Кузьменко держали в следственном изоляторе до августа 2020 года, Андрея Антоненко - до апреля 2021 года. Яну Дугарь после задержания отправили сначала под домашний арест, который через полгода заменили залогом в 168 тысяч гривен (на тот момент около 5,5 тыс. евро).

Суд разбирается

Так и не добившись признания от подозреваемых, полиция и Генеральная прокуратура после нескольких дополнительных экспертиз передали дело в суд. Процесс начался в Шевченковском райсуде Киева в августе 2020 года. Из-за серьезности обвинений, подсудимым грозило наказание вплоть до пожизненного заключения, к рассмотрению дела привлекли и трех присяжных.

Журналисты проводят в Киеве акцию памяти Павла Шеремета Фото: DW/A.Sawitski

За полтора года слушаний присяжные вместе с коллегией судей успели изучить почти все доказательства, предъявленные следствием. В августе 2021 года анализировали, в частности, и уже упомянутую экспертизу походки подсудимых. Председательствующая на процессе судья Ирина Голод подвергла сомнению возможность идентифицировать участников покушения по имеющимся изображениям. Присяжным и коллегии судей оставалось изучить доказательства защиты и провести допросы минимум 260 свидетелей, заявленных обвинением.

Но с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину слушания дела, общественный интерес к которым уже заметно спал, вовсе прекратились. Яну Дугарь, как рассказал DW ее адвокат Станислав Кулик, мобилизовали в ВСУ 25 февраля 2022 года, вскоре она получила офицерское звание и сейчас руководит медпунктом. Андрей Антоненко, несмотря на домашний арест, тоже вернулся в ряды сил спецопераций, где служит по контракту. Юлия Кузьменко продолжает работать хирургом в столичной клинике "Охматдет" и занимается волонтерской поддержкой военных.

Замена присяжных

Но причина задержки судебного процесса связана не только с подсудимыми - весной 2023 года стало известно, что в слушаниях не могут участвовать двое из трех присяжных: домохозяйка Наталья Глоба уехала заграницу, а арбитражный управляющий Григорий Фирсов мобилизован в армию. 2 июня Шевченковский суд заменил их двумя другими присяжными. Это означает, что слушания должны быть возобновлены с самого начала. Но первое же заседание, назначенное на 23 июня, пришлось отложить - на него не смог появиться Андрей Антоненко, который проходит лечение после перелома ноги.

Яна Дугарь после задержания, декабрь 2019 года Фото: picture-alliance/Zumapress/S. Glovny

"Наши адвокаты просили приостановить процесс в связи с войной, - сообщил Антоненко DW по телефону. - По крайней мере на это имеет право Яна (Дугарь. - Ред.), которая была мобилизована". По его словам, идею перерыва в слушаниях поддержал даже прокурор, но в таком случае дело пришлось бы разделить и рассматривать обвинения в отношении Юлии Кузьменко отдельно. Музыкант Антоненко, за время войны также получивший офицерское звание, планирует вернуться к выполнению боевых задач и не смог спрогнозировать, сможет ли участвовать в следующем судебном заседании, назначенном на 21 августа.

"Все, что они должны сделать, это закрыть против нас этот позор, так называемое "дело", и извиниться перед нами, нашими семьями и обществом. А мы, в свою очередь, подумать - или прощать их, или нет", - заявил Антоненко под конец разговора. DW не удалось связаться с представителем обвинения прокурором Михаилом Тишиным, чтобы узнать его мнение о возможности закрытия дела.

К загадкам теряют интерес

Громкая публичная кампания, организованная адвокатами Антоненко, Кузьменко и Дугарь при поддержке движения ветеранов и волонтеров силовой операции в Донбассе, патриотически настроенных активистов и оппозиционных политиков у многих, кто следил за расследованием дела об убийстве Павла Шеремета, действительно сформировала мнение о невиновности подсудимых.

Участие в брифинге в декабре 2019 года, по оценке наблюдателей, нанесло удар по авторитету Владимира Зеленского, и в конце концов он связал с результатами расследования убийства Павла Шеремета дальнейшее пребывание в должности главы МВД Арсена Авакова. Тот добровольно ушел в отставку в июле 2021 года, а через месяц уволили и первого зампредседателя Национальной полиции Евгения Коваля, руководившего следственно-оперативной группой, которая расследовала дело об убийстве Шеремета.

Сейчас непосредственным руководителем расследования, в ходе которого пока так и не найдены не только организаторы или заказчики покушения, но и не установлены мотивы убийц, остается старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Нацполиции Василий Бирко.

На этой неделе он в очередной раз отказался обсуждать с DW детали следствия, в частности, результаты экспертизы так называемых "белорусских пленок", которые в начале 2021 года обнародовал бывший сотрудник белорусского антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар. На аудиозаписях, сделанных якобы за четыре года до убийства Шеремета, записано, по утверждению Макара, как тогдашний глава белорусского КГБ Вадима Зайцева дает указание взорвать журналиста - "так, чтобы не собрали ни рук, ни ног".

Убийство Павла Шеремета в июле 2016 года стало едва ли не первым из серии громких убийств, случившихся в Киеве и в украинских регионах в следующие три года. Полиция и СБУ утверждали, что заказчиком всех этих преступлений являются российские спецслужбы. Лишь несколько расследований - например, дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, украинских контрразведчика Александра Хараберюша и экс-разведчика Ивана Мамчура - завершились вынесением обвинительных приговоров исполнителям. Остальные - и прежде всего убийство Павла Шеремета - остаются загадками, интерес к которым в обществе в последние полтора года снизила полномасштабная война России против Украины.

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