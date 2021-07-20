В Киеве прошла акция памяти журналиста Павла Шеремета, убитого ровно пять лет назад на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в украинской столице в результате взрыва автомобиля. Как сообщила во вторник, 20 июля, газета "Украинская правда", на мероприятие на месте трагедии пришли коллеги и друзья репортера.

Один из участников акции принес с собой его фотографию с надписью "политическое дело Павла Шеремета", другие захватили цветы, в том числе - желтые подсолнухи. На одном из пришедших была черная футболка со словами: "Хто вбив Павла?" ("Кто убил Павла?")

Следствие не установило заказчиков

По информации украинского агентства УНН, на месте акции играла любимая музыка журналиста. Его близкие напомнили, что за пять лет следствие так и не установило заказчиков убийства. Производство в отношении тех, кого МВД считает исполнителями, продолжается.

Полиция утверждала, что установила трех участников покушения. По ее версии, это - музыкант Андрей Антоненко, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, а также военная медсестра Яна Дугарь.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

Убийство Павла Шеремета

В мае 2020 года следствие в отношении предполагаемых исполнителей было завершено. Расследование с целью выявить заказчиков было выделено в отдельное производство и продолжается.

В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский не исключил того, что Арсена Авакова могут отправить в отставку с поста главы МВД из-за дела Шеремета. За неделю до пятой годовщины убийства Аваков сам написал заявление об уходе.

Известный российский тележурналист белорусского происхождения Павел Шеремет, последние пять лет жизни работавший ведущим на украинском радио "Вести", погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он находился.

Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

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