Королева немецкого шлягера с сибирскими корнями стала мамой

Поп-музыка в Германии: от свинга до техно

1950-е годы: рок-н-ролл

В послевоенные годы, когда из радиоприемников звучала, главным образом, эстрадная музыка стран-победителей, Германия без боя отдалась во власть американскому рок-н-роллу и его "королю". Находясь на службе во Фридберге, Элвис Пресли, конечно, не мог выступать, но помешать ему продолжать заниматься музыкой никто не мог. В Германии он написал свои хиты "One Night" и "Fool Such as I".