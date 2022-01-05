Королева немецкого шлягера с сибирскими корнями стала мамой

37-летняя поп-звезда Хелене Фишер (Helene Fischer) в декабре 2021 года, незадолго до Рождества, впервые стала мамой. Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на информацию "из ближайшего семейного окружения", у королевы немецкого шлягера и ее 36-летнего жениха, гимнаста Томаса Зайтеля (Thomas Seitel), родилась дочь, но имя малышки пока не разглашается.

О том, что певица беременна, стало известно в октябре 2021 года. Хелене сама подтвердила распространившиеся тогда слухи на своей страничке в Instagram. Однако то, когда именно состоятся роды, не было известно. Сама Хелене Фишер (русскоязычные СМИ также часто называют ее Еленой) пока никак не прокомментировала сообщения о появлении на свет своего первенца. А вот в посте, который поп-звезда выложила в Instagram в октябре, она посетовала на то, что кто-то из близких ей людей, вероятно, проболтался, слив без ее согласия столь конфиденциальную информацию журналистам. Певица откровенно призналась: это разочаровало ее больше всего.

Всегда на публике

В ноябре Хелене Фишер несколько раз появлялась на телевидении. Ее можно было увидеть в суперпопулярном в Германии развлекательном телешоу "Wetten, dass...?" ("Спорим, что…?"), а также в семейном игровом телешоу "Klein gegen Groß" ("Маленький против большого"). Но даже тогда она ни словом не обмолвилась о своем положении. Впрочем, и при таком большом сроке беременности изменения во внешности будущей мамы практически не бросались в глаза, разве что очертания ее безукоризненной спортивной фигуры стали несколько более мягкими и округлыми.

Хелене Фишер на шоу "Спорим, что..?" в октябре 2021 года

В связи с выходом ее нового альбома "Rausch" на немецком телевидении также было показано несколько документальных фильмов о певице. Однако ни в одном из них Хелене не комментировала просочившиеся в прессу сведения о предстоящем рождении первенца. Лишь в одной документальной ленте обмолвилась: "Сейчас я очень счастлива. Лучше и быть не может".

Сейчас у матери и у малышки все замечательно: согласно последним сообщениям, Хелене Фишер чувствует себя прекрасно и наслаждается общением со своей маленькой дочкой, которая так же, как и мама, пышет здоровьем и бодростью.

Дочь этнических немцев из России

В немецких СМИ сообщается и о том, что свою малышку певица родила не в клинике, а в стенах своего нового дома в окрестностях Мюнхена - на берегу живописного озера Аммерзе, где они с Томасом Зайтелем поселились в июне прошлого года. Говорят, с момента рождения малышки у его ворот регулярно появляется ярко-розовый фургончик - фудтрак, на котором новоиспеченным родителям привозят заказанную ими еду.

Хелене Фишер

По мере своих возможностей поп-звезду и ее жениха поддерживают и родители Хелене. К счастью, они живут неподалеку. Ее мать и отец - этнические немцы, переселившиеся в Германию из Сибири, когда дочери было четыре года. Они прожили вместе уже более 40 лет и всегда были образцом для подражания в жизни девушки, давно мечтавшей о создании крепкой семьи. С певцом и актером Флорианом Зильберайзеном (Florian Silbereisen) она встречалась 10 лет и не скрывала, но семьи не получилось: пара рассталась в 2018 году.

Возлюбленный звезды и счастливый отец - успешный гимнаст и танцовщик

Однако певица недолго оставалась одна: похожая на статуэтку миниатюрная блондинка стала появляться в обществе высокого мускулистого красавца. Новым бойфрендом Хелене Фишер оказался успешный воздушный гимнаст и танцовщик Томас Зайтель, работающий в ее команде с 2017 года и участвовавший вот уже в более чем 70 масштабных шоу поп-звезды. За его плечами - учеба в престижной Высшей школе физкультуры и спорта в Кельне, победы в состязаниях по воздушной гимнастике, работа в знаменитом цирке Cirque du Soleil.

Томас Зайтель

Томас Зайтель родился и вырос в небольшом городке Эппертсхаузен под Франкфуртом-на-Майне. После развода родителей он принял решение жить с отцом, с которыми его связывают очень близкие отношения. Именно отец, с юных лет занимающийся гимнастикой, пристрастил Томаса к этому виду спорта.

Венцом любви Хелене Фишер и Томаса Зайтеля будет их свадьба: в скором времени они станут супружеской парой. Предложение своей прекрасной девушке спортсмен сделал в романтической обстановке при свечах, причем не где-нибудь, а на Мальдивах. Где и каких масштабов будет свадебное торжество, пока остается тайной.

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