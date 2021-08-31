 Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.09.2021

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Россия

Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея)

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ все острее испытывает на себе последствия глобального потепления.

  • Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутия: леса горели три месяца

    Изменение климата - это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

  • Керчь, июнь 2021. Наводнение и перевернутый автомобиль в потоке воды

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Керчь: ливни после долгой засухи

    Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

  • Поливальные машины в Москве во время аномальной жары

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Москва: оранжевый уровень опасности

    Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом - к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

  • Завалы мусора в Ялте после наводнение 18 июня 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Ялта: трехмесячная норма осадков

    Пока в Москве изнывали от жары, в Ялте улицы и пляжи расчищали от завалов после разрушительного наводнения 18 июня, когда выпала трехмесячная норма осадков. Но на этом аномальные дожди и затопления не закончились: 26 июня на город-курорт всего за два часа вылилась половина месячной нормы, 4 июля он частично вновь оказался под водой, а на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

  • Разбор мусора на пляже в Сочи после наводнения и селей 5 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Сочи: два потопа за месяц

    Схожая картина в Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

  • Люди на набережной Невы во время песчаной бури 15 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

    Аномально жаркими были первые полтора месяца лета и в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

  • Одинокий велосипедист в задымленном Якутске в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутску стало нечем дышать  

    Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.  

  • Затопленные в августе 2021 года поселки в Приамурье с воздуха

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Приамурье: не подтопление, а наводнение

    С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о "паводках" и "подтоплении" на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

  • Густой дым от лесного пожара над трассой Пермь-Екатеринбург в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

    Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

    Автор: Андрей Гурков


  • Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутия: леса горели три месяца

    Изменение климата - это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

  • Керчь, июнь 2021. Наводнение и перевернутый автомобиль в потоке воды

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Керчь: ливни после долгой засухи

    Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

  • Поливальные машины в Москве во время аномальной жары

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Москва: оранжевый уровень опасности

    Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом - к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

  • Завалы мусора в Ялте после наводнение 18 июня 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Ялта: трехмесячная норма осадков

    Пока в Москве изнывали от жары, в Ялте улицы и пляжи расчищали от завалов после разрушительного наводнения 18 июня, когда выпала трехмесячная норма осадков. Но на этом аномальные дожди и затопления не закончились: 26 июня на город-курорт всего за два часа вылилась половина месячной нормы, 4 июля он частично вновь оказался под водой, а на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

  • Разбор мусора на пляже в Сочи после наводнения и селей 5 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Сочи: два потопа за месяц

    Схожая картина в Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

  • Люди на набережной Невы во время песчаной бури 15 июля 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

    Аномально жаркими были первые полтора месяца лета и в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

  • Одинокий велосипедист в задымленном Якутске в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Якутску стало нечем дышать  

    Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.  

  • Затопленные в августе 2021 года поселки в Приамурье с воздуха

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Приамурье: не подтопление, а наводнение

    С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о "паводках" и "подтоплении" на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

  • Густой дым от лесного пожара над трассой Пермь-Екатеринбург в августе 2021 года

    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

    Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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