Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея)

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ все острее испытывает на себе последствия глобального потепления.
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