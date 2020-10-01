 Как животные могут предупредить о катастрофах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.10.2020

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Культура и стиль жизни

Как животные могут предупредить о катастрофах

В рамках германо-российского проекта ICARUS ученые ведут из космоса наблюдения за передвижением мелких животных. Что могут поведать полученные данные?

Дрозд, оснащенный передатчиком для проекта ICARUS

В середине сентября американские биологи из университета Нью-Мексико забили тревогу, обнаружив в национальном парке Уайт-Сэндс сотни тысяч мертвых перелетных птиц. Пока неясно, почему внезапно погибло такое огромное количество славок, воробьев, ласточек, дроздов и мухоловок. Биологи предположили, что истощенные птицы спасались от опустошительных лесных пожаров на западе США.

Понять причины таких феноменов в будущем станет проще благодаря наблюдениям за животными из космоса. Для этого в рамках совместного германо-российского проекта ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space, по-русски - Международное сотрудничество в области научных исследований животных с использованием космических технологий) на грузовом корабле "Прогресс МС-13" с космодрома Байконур на Международную космическую станцию был доставлен  компьютер. После тестирования технологии в течение шести месяцев ученые могут начать наблюдения. "Мы зачастую не знаем, что случилось с животными, от чего они погибли и почему они себя плохо чувствуют в той или иной точке мира. Новая система ICARUS поможет нам ответить на эти и другие вопросы", - объясняет руководитель проекта профессор Мартин Викельски (Martin Wikelski), возглавляющий Институт имени Макса Планка по изучению биологии поведения в Констанце.

Большой объем данных с мини-датчиков

ICARUS - это система интернета вещей. Небольшие датчики, закрепленные на животных, передают данные на Международную космическую станцию, которая в свою очередь переправляет их на наземную станцию, после чего их получают соответствующие исследовательские группы.

Датчики для животных

Датчики для животных

"Эта система хороша тем, что она работает по всему миру. Передатчики автономны, у них есть солнечная панель, батарея и сенсорный блок. Этот сенсорный блок чем-то похож на фитнес-браслет. С помощью навигационной системы GPS он отслеживает передвижение животных и может определить, живы они или умерли. Сенсор регистрирует температуру воздуха, влажность, атмосферное давление и другие данные, чтобы также определить условия окружающей среды, в которой находятся животные", - рассказывает орнитолог Мартин Викельски в интервью DW. Он участвовал в разработке спутниковой системы ICARUS совместно с "Роскосмосом" и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR).

Сотрудничество в условиях кризиса

Благодаря международному проекту ICARUS ученые со всего мира имеют доступ к огромной базе данных, которую они могут использовать для исследования поведения животных, защиты отдельных видов, а также для изучения путей распространения инфекционных заболеваний или прогнозирования экологических проблем и стихийных бедствий.

По словам Мартина Викельски, после фазы тестирования система ICARUS работает намного лучше, чем ожидалось. "Сотрудничество было очень хорошим. Понятно, что в зависимости от того, с какими странами вы работаете, оно может быть ухабистым. Но нам в работе помогает то, что мы с российскими коллегами хорошо понимаем и доверяем друг другу. Наше сотрудничество выдерживает и международные кризисы", - подчеркивает профессор Викельски.

О чем могут поведать животные

В рамках совместного пилотного проекта несколько тысяч дроздов в Европе, России и Северной Америке были оснащены мини-передатчиками, чтобы биологи могли за ними наблюдать. "Только в Европе за последние 20 лет мы потеряли 420 миллионов певчих птиц, так что можно представить себе масштаб", - уточняет Викельски.

Мартин Викельски

Мартин Викельски

Ученые надеются, что этот проект поможет понять, что необходимо для сохранения видов. "Где животные чувствуют себя хорошо, и почему они умирают - из-за охоты на них, болезней или проблем с климатом?" -  перечисляет профессор вопросы, на которые хочет получить ответы. На сегодняшний день, по его словам, 900 видов животных по всему миру уже оснащены мини-передатчиками или имплантированными регистраторами данных.

"Скаутинг должен показать, какие виды могут предоставить наиболее ценную информацию, - подчеркивает немецкий ученый. - До сих пор у животных почти не было своего голоса. Теперь мы хотим дать им возможность рассказать нам, что они знают о мире. В ближайшие несколько лет мы сможем провести множество исследований на эту тему".

С помощью системы ICARUS животные и птицы могут предоставить ученым ценную информацию и об изменениях климата на Земле. "Теперь у нас есть возможность подключиться к самой интеллигентной сенсорной сети Вселенной", - говорит профессор Мартин Викельски.

Полученные данные помогут увидеть, где начинается очередная эпидемия, где находятся животные - носители вирусов или возникают новые стаи саранчи, опустошающие поля с будущим урожаем. ICARUS можно использовать и для наблюдения за видами рыб в океане, которые являются важным продуктом питания. Кроме того, животные могут предоставить ученым важную информацию о стихийных бедствиях. С древних времен известно, что животные предчувствуют землетрясения или извержения вулканов и проявляют беспокойство.

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Нашествие саранчи стало настоящей проблемой для Кении

Наблюдать за Землей через систему ICARUS можно не только с помощью животных и птиц. Небольшие передатчики могут быть размещены и на природных объектах. Например, их можно прикрепить на горных ледниках и измерять изменения их параметров. "Мы можем обвязать деревья в Амазонии ремнями с датчиками, а с верхушек деревьев считывать показатели о связывании углерода в Амазонке, Конго или Юго-Восточной Азии. Мы убеждены, что добьемся успеха в этом деле. Пока мы находимся в самом начале пути", - подчеркивает Мартин Викельски.

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    Перед нами на этой фотографии - не автомобильный туннель, как может показаться на первый взгляд. Так выглядит экодук над автобаном A7 около баден-вюртембергского Хайденхайма. Всего по Германии сейчас уже насчитывается более 80 специальных зеленых мостов для диких животных (нем. Grünbrücke, Wildbrücke). Число таких надземных переходов, согласно планам правительства, будет увеличиваться.

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  • Бранденбург

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    Обычно на зеленых мостах устанавливают автоматические камеры, в том числе, инфракрасные, чтобы следить за диким трафиком - наблюдать, как быстро разные звери начинают пользоваться переходами и вести статистику. Например, этот волк попал в фотоловушку на мосту через автобан A11 в Бранденбурге. В разных местах - цифры разные, но речь обычно идет о нескольких тысячах средних и крупных животных в год.

  • Давид Нёлленхайдт (David Nöllenheidt)

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  • Бобиц. Мекленбург - Передняя Померания

    Зеленые мосты для диких животных

    Зимой, как видно на этой фотографии моста на автобане A20 около Бобица, также можно изучать следы, которые дикие путешественники оставляют на снегу. Эта 320-километровая скоростная трасса была проложена после воссоединения Германии. Во время строительства здесь сразу было возведено восемь зеленых мостов.

  • Юберлинген. Баден-Вюртемберг

    Зеленые мосты для диких животных

    Ширина зеленого моста должна составлять не менее 50 метров. Для пешеходов, велосипедистов и машин они обычно закрыты. Однако этот мост около Юберлингена, как видим, комбинированный. По нему проходит проселочная дорога, но и для животных созданы все необходимы условия - посажены кусты и деревья, чтобы защитить переход от света фар и шума. Иногда также по краям устанавливают высокие стены.

  • Хюнфельд. Гессен

    Зеленые мосты для диких животных

    Такие мосты не только возвращают животным свободу передвижения, но и снижают опасность ДТП. Ежегодно на немецких дорогах гибнет около 200 тысяч косуль, 16 тысяч кабанов и 3 тысяч оленей. Около 275 тысяч страховых случаев каждый год. Восстановление путей миграции также способствует предотвращению инцеста, позволяя животным находить партнеров на соседних территориях. На фото - мост около Хюнфельда.

  • Хайденау. Саксония

    Зеленые мосты для диких животных

    При прокладке новых трасс такие зеленые мосты для животных сейчас обычно планируют заранее, тогда возведение стоит дешевле. Строительство над уже существующими трассами обходится от 2,5 до 5 миллионов евро. Экологические организации приветствуют эти проекты, но одновременно требуют строить меньше дорог, нарушающих единство среды обитания. Этот экодук находится на автобане A17 под Дрезденом.

  • Якобсдорф. Бранденбург

    Зеленые мосты для диких животных

    Первые экодуги появились в середине прошлого века во Франции. Многие соседи немцев - Нидерланды, Швейцария, Австрия и Люксембург - начали возводить зеленые мосты намного раньше, так что Германия сейчас, так сказать, наверстывает упущенное - тем более, что она обладает одной из самых густых автомобильных транспортных сетей в мире. На снимке - автобан A12 около бранденбургского Якобсдорфа.

  • Рейнланд-Пфальц

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    Этот зеленый мост находится на шоссе B50 в Рейнланд-Пфальце. Следует также отметить, что в некоторых местах оборудуют и туннели, но крупные животные обычно ими не пользуются - боятся заходить. Чтобы увеличить шанс на успех, ученые рекомендуют в таких случаях строить туннели высотой не менее четырех метров при максимальной 40-метровой длине, используя светлую краску для стен.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

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