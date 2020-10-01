Как животные могут предупредить о катастрофах

В середине сентября американские биологи из университета Нью-Мексико забили тревогу, обнаружив в национальном парке Уайт-Сэндс сотни тысяч мертвых перелетных птиц. Пока неясно, почему внезапно погибло такое огромное количество славок, воробьев, ласточек, дроздов и мухоловок. Биологи предположили, что истощенные птицы спасались от опустошительных лесных пожаров на западе США.

Понять причины таких феноменов в будущем станет проще благодаря наблюдениям за животными из космоса. Для этого в рамках совместного германо-российского проекта ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space, по-русски - Международное сотрудничество в области научных исследований животных с использованием космических технологий) на грузовом корабле "Прогресс МС-13" с космодрома Байконур на Международную космическую станцию был доставлен компьютер. После тестирования технологии в течение шести месяцев ученые могут начать наблюдения. "Мы зачастую не знаем, что случилось с животными, от чего они погибли и почему они себя плохо чувствуют в той или иной точке мира. Новая система ICARUS поможет нам ответить на эти и другие вопросы", - объясняет руководитель проекта профессор Мартин Викельски (Martin Wikelski), возглавляющий Институт имени Макса Планка по изучению биологии поведения в Констанце.

Большой объем данных с мини-датчиков

ICARUS - это система интернета вещей. Небольшие датчики, закрепленные на животных, передают данные на Международную космическую станцию, которая в свою очередь переправляет их на наземную станцию, после чего их получают соответствующие исследовательские группы.

Датчики для животных

"Эта система хороша тем, что она работает по всему миру. Передатчики автономны, у них есть солнечная панель, батарея и сенсорный блок. Этот сенсорный блок чем-то похож на фитнес-браслет. С помощью навигационной системы GPS он отслеживает передвижение животных и может определить, живы они или умерли. Сенсор регистрирует температуру воздуха, влажность, атмосферное давление и другие данные, чтобы также определить условия окружающей среды, в которой находятся животные", - рассказывает орнитолог Мартин Викельски в интервью DW. Он участвовал в разработке спутниковой системы ICARUS совместно с "Роскосмосом" и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR).

Сотрудничество в условиях кризиса

Благодаря международному проекту ICARUS ученые со всего мира имеют доступ к огромной базе данных, которую они могут использовать для исследования поведения животных, защиты отдельных видов, а также для изучения путей распространения инфекционных заболеваний или прогнозирования экологических проблем и стихийных бедствий.

По словам Мартина Викельски, после фазы тестирования система ICARUS работает намного лучше, чем ожидалось. "Сотрудничество было очень хорошим. Понятно, что в зависимости от того, с какими странами вы работаете, оно может быть ухабистым. Но нам в работе помогает то, что мы с российскими коллегами хорошо понимаем и доверяем друг другу. Наше сотрудничество выдерживает и международные кризисы", - подчеркивает профессор Викельски.

О чем могут поведать животные

В рамках совместного пилотного проекта несколько тысяч дроздов в Европе, России и Северной Америке были оснащены мини-передатчиками, чтобы биологи могли за ними наблюдать. "Только в Европе за последние 20 лет мы потеряли 420 миллионов певчих птиц, так что можно представить себе масштаб", - уточняет Викельски.

Мартин Викельски

Ученые надеются, что этот проект поможет понять, что необходимо для сохранения видов. "Где животные чувствуют себя хорошо, и почему они умирают - из-за охоты на них, болезней или проблем с климатом?" - перечисляет профессор вопросы, на которые хочет получить ответы. На сегодняшний день, по его словам, 900 видов животных по всему миру уже оснащены мини-передатчиками или имплантированными регистраторами данных.

"Скаутинг должен показать, какие виды могут предоставить наиболее ценную информацию, - подчеркивает немецкий ученый. - До сих пор у животных почти не было своего голоса. Теперь мы хотим дать им возможность рассказать нам, что они знают о мире. В ближайшие несколько лет мы сможем провести множество исследований на эту тему".

С помощью системы ICARUS животные и птицы могут предоставить ученым ценную информацию и об изменениях климата на Земле. "Теперь у нас есть возможность подключиться к самой интеллигентной сенсорной сети Вселенной", - говорит профессор Мартин Викельски.

Полученные данные помогут увидеть, где начинается очередная эпидемия, где находятся животные - носители вирусов или возникают новые стаи саранчи, опустошающие поля с будущим урожаем. ICARUS можно использовать и для наблюдения за видами рыб в океане, которые являются важным продуктом питания. Кроме того, животные могут предоставить ученым важную информацию о стихийных бедствиях. С древних времен известно, что животные предчувствуют землетрясения или извержения вулканов и проявляют беспокойство.

Нашествие саранчи стало настоящей проблемой для Кении

Наблюдать за Землей через систему ICARUS можно не только с помощью животных и птиц. Небольшие передатчики могут быть размещены и на природных объектах. Например, их можно прикрепить на горных ледниках и измерять изменения их параметров. "Мы можем обвязать деревья в Амазонии ремнями с датчиками, а с верхушек деревьев считывать показатели о связывании углерода в Амазонке, Конго или Юго-Восточной Азии. Мы убеждены, что добьемся успеха в этом деле. Пока мы находимся в самом начале пути", - подчеркивает Мартин Викельски.

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