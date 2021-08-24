В США скончался самый высокий житель страны

Игорь Вовковинский, занесенный в 2010 году в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий житель США, скончался в возрасте 38 лет от болезни сердца. Американские и мировые СМИ написали об этом в понедельник, 23 августа. Двумя днями ранее мать актера сообщила о его смерти в соцсети Facebook.
Рост Вовковинского составлял 235 см. В США, куда его семья переехала в 1989 году из Винницкой области Украины, чтобы вылечить мальчика от опухоли, он получил особенную известность после того, как появился на одном из выступлений Барака Обамы , на тот момент занимавшего пост президента, в футболке с надписью "Самый большой сторонник Обамы в мире". В то же время многим ценителям песенного конкурса "Евровидение" запомнилось, как в 2013 году Вовковинский вынес на руках на сцену певицу Злату Огневич.
Титул самого высокого человека планеты носит сегодня турецкий фермер Султан Кёсен, рост которого составляет 251 см.
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Автор: Андрей Бреннер