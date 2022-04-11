В Германии министр ушла в отставку после скандала из-за отпуска

Министр ФРГ по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Анне Шпигель (Anne Spiegel) в понедельник, 11 апреля, подала в отставку, объяснив это политическим давлением. Отставка связана с тем, что Шпигель, с мая по 8 декабря 2021 года занимавшая пост министра по защите климата, окружающей среды, энергетики и мобильности в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, отправилась в четырехнедельный отпуск с семьей вскоре после масштабного наводнения, которое постигло Германию в июле 2021 года. Удар стихии в наибольшей степени отразился на этой и соседней землях.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил что с "огромным уважением" принял ее решение. "Он желает ей всего наилучшего в будущем после этого непростого времени", - добавила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann).

В преддверии региональных выборов

"Сегодня в связи с политическим давлением я приняла решение покинуть пост федерального министра по делам семьи, - отметила Анне Шпигель в заявлении. - Я делаю это, чтобы избежать ущерба для министерства, которое сталкивается с серьезными политическими проблемами".

Решение политика уйти в отставку было принято в преддверии намеченных на май выборов в земле Северный Рейн - Вестфалия (СРВ), также серьезно пострадавшей от наводнения. На минувшей неделе министр по защите климата в СРВ Урсула Хайнен-Эссер (Ursula Heinen-Esser) также оставила свой пост после того, как стало известно, что она вскоре после природного бедствия улетела на Майорку.

Шпигель не стала оставаться в составе федерального правительства - несмотря на поддержку Шольца, отмечают эксперты. Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) выразил уверенность, что решение было правильным.

Последствия циклона "Бернд" - свыше 180 погибших и убытки в 5,5 млрд евро

Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля 2021 года, вызвал мощнейшее наводнение. Число жертв превышало 180. Помимо Рейнланд-Пфальца, особенно сильный удар стихии пришелся на землю Северный Рейн - Вестфалия, где погибли 48 человек. Кроме того, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии. Отдельные районы региона Саксонская Швейцария в Саксонии оказались отрезанными от внешнего мира.

На помощь в борьбе с последствиями стихии пришли солдаты вооруженных сил ФРГ. Общегерманское объединение страховых компаний оценило застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 млрд евро. Общий ущерб от удара стихии оценивается в 29,2 млрд евро.

Смотрите также:

Последствия непогоды в Германии На этой неделе в некоторых регионах Германии за короткое время выпало до 150 литров осадков на квадратный метр. Особенно сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эта фотография сделана утром в четверг, 15 июля в деревне Шульд, расположенной в долине реки Ар.

Последствия непогоды в Германии В деревне Шульд потоки воды разрушили много жилых домов и других построек. В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы. Есть погибшие, пропавшие без вести и другие пострадавшие люди. Эти сведения постоянно обновляются. Речь идет о десятках человек.

Последствия непогоды в Германии Альтенбург на реке Ар. Фотография сделана с полицейского вертолета.

Последствия непогоды в Германии Затопленный и эвакуированный центр одного из районов города Ахена - Корнелимюнстер.

Последствия непогоды в Германии Одна из улиц города Хагена в земле Северный Рейн - Вестфалия, превратившаяся в реку в ночь на четверг, 15 июля.

Последствия непогоды в Германии Для очистки улиц в Хагене задействована специальная техника бундесвера.

Последствия непогоды в Германии Участок около дома престарелых в Хагене.

Последствия непогоды в Германии Еще одна фотография из Хагена, где из берегов вышел ручей Нама.

Последствия непогоды в Германии В городе Вюрзелен из-за большой массы воды обрушилась крыша торгового центра.

Последствия непогоды в Германии Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.

Последствия непогоды в Германии Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.

Последствия непогоды в Германии Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.

Последствия непогоды в Германии Затопленная нижняя дорожка Рейнского бульвара в Кельне.

Последствия непогоды в Германии Затопленный гараж в Эркрате - городе на реке Дюссель в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Последствия непогоды в Германии В Эркрате в результате наводнения пострадали десятки домов.

Последствия непогоды в Германии Сотрудник пожарно-спасательной службы в Эркрате держит в руках рыбу, найденную посреди дороги.

Последствия непогоды в Германии Вышедший из берегов Рейн в Майнце.

Последствия непогоды в Германии Община Зельбиц в баварском регионе Верхняя Франкония.

Последствия непогоды в Германии Вельшбиллиг около города Трира в земле Рейнланд-Пфальц.

Последствия непогоды в Германии Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.

Последствия непогоды в Германии Река Вуппер в городе Вупперталь в регионе Бергишес Ланд.

Последствия непогоды в Германии Затопленная улица в Эрфтштадте в земле Северный Рейн - Вестфалия

Последствия непогоды в Германии Вода размыла дорожное полотно в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц.

