Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар

Деревянная часовня была построена на пожертвования и открылась в Арской долине, где в ночь с 14 на 15 июля 2021 года стихия унесла жизни 180 человек и оставила без крова около 17 тысяч жителей.

В долине реки Ар есть несколько памятных мест, где люди могут вспомнить о разрушительном наводнении двухлетней давности и почтить память погибших. Теперь к ним добавилась еще одна небольшая часовня, которая расположилась на скалистом утесе среди виноградников в районе Вальпорцхайм (Walporzheim) в земле Рейнланд-Пфальц. Она должна стать местом памяти, куда можно совершить паломничество, помолиться или просто побыть здесь какое-то время - так описал новое сооружение Католическому информационному агентству (KNA) ответственный за организацию строительства Харальд Книпс (Harald Knieps).

Память о катастрофе

На торжественное освящение и открытие часовни 15 июля приедет епископ Трира Штефан Аккерман (Stephan Ackermann). 8 июля Арскую долину, и в том числе Вальпорцхайм, посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Во время своего визита Штайнмайер призвал к солидарности с теми, кто пострадал от стихии два года назад и заверил в дальнейшей поддержке восстановительных работ в этом регионе.

Президент Германии Штайнмайер на встрече с жителями пострадавшего от наводнения Арского региона 8 июля 2023 года Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Деревянная часовня возведена на пожертвования и при активном участии местных жителей. Часовенка небольшая, примерно 30 квадратных метров, и построена без прямых углов. "Это место призвано навсегда увековечить память о катастрофе и всех погибших в долине", - пояснил Книпс. Электричество для освещения будет поступать от солнечной батареи, установленной на крыше. Особую акустику внутри помещения обеспечивает высокий зал с деревянными звуконепроницаемыми стенами. С порога часовни открывается вид на долину реки Ар и расположенные в ней жилые дома.

Под покровительством святого Доната

Часовня носит имя святого Доната. Святой Донат из Мюнстерайфеля (Donatus von Münstereifel) широко почитается в регионе долины реки Рейн в Германии. Его мощи были перенесены в XVII веке из римских катакомб, где он был первоначально похоронен, в одну из церквей городка Бад-Мюнстерайфель.

С порога часовни Святого Доната в Вальпорцхайме открывается вид на долину реки Ар, где и сегодня продолжаются восстановительные работы после наводнения двухлетней давности Фото: Harald Knieps

Он находится неподалеку от долины реки Ар и тоже пострадал от наводнения. Святой Донат считается в католической церкви покровителем от непогоды, в частности, от гроз, наводнений и штормов, и защитником урожая вина. А долина реки Ар - один из самых известных винодельческих регионов Германии. Обычно святой изображается в римских доспехах с пальмовой ветвью мученика или виноградной лозой. В новой часовне будет установлена стела с изображением святого. На одной из стен часовни находится рельефная доска с изображением течения реки Ар.

Часовня св. Доната в Вальпорцхайме должна стать местом памяти Фото: Harald Knieps

Возрождение туризма

Часовня св. Доната , построенная в живописном месте среди виноградников в Вальпорцхайме, должна стать местом поломничества и надеждой на возрождение туристической отрасли, которая для многих местных жителей является главным источником дохода. До наводнения число туристических ночевок в этом известном винодельческом регионе достигало 170 тысяч в год. Два года спустя - только около 34 тысяч. В то же время большая часть людей, пострадавших от стихии, была задействована в сфере туризма, и их экономическое выживание, как и экономика региона в целом, во многом зависят от доходов от турбизнеса. Побывавший здесь несколько дней назад президент Германии Штайнмайер, и переночевавший в одной из гостиниц Вальпорцхайма, пригласил туристов вновь открыть для себя этот знаменитый своими виноградниками и винами регион.

Часовня св. Доната в Вальпорцхайме в долине реки Ар Фото: Harald Knieps

Сокрушительная стихия

Разрушительное наводнение произошло в ночь с 14 на 15 июля 2021 года. Сильные ливни превратили ручьи и мелкие речушки в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия в потоки воды, которые сметали все на своем пути. Вышедшая, среди прочих, из берегов река Ар является левым притоком Рейна. В результате разгула стихии в регионе погибли 180 человек, около 17 тысяч лишились жилья и имущества, около 60 тысяч домов и 28 тысяч предприятий были очень сильно повреждены. Ущерб составил более 33 млрд евро. Восстановительные работы продолжаются и по сей день.

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