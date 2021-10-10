 Президент ФРГ посетил пострадавшие от наводнения районы | Новости из Германии о Германии | DW | 10.10.2021

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Германия

Президент ФРГ посетил пострадавшие от наводнения районы

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в долину реки Ар с целью узнать, как проходят работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и побеседовать с людьми, пережившими экологическую катастрофу.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) во время поездки по пострадавшему от наводнения региону

Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) в пострадавшем от наводнения регионе

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в воскресенье, 10 октября, посетил особенно сильно пострадавшую от наводнения Арскую долину на западе Германии, чтобы узнать, как проходят работы по восстановлению инфраструктуры. Свой визит он начал с обхода разрушенного исторического центра города Арвайлер, где побеседовал с местными жителями.

"Мы не забудем о вас - такое обещание было дано после наводнения. Обещание, которое мы должны выполнить", - сказал глава государства. По словам Штайнмайера, для него было важно непосредственно на месте встретиться и поговорить с пострадавшими, а также заверить их в поддержке.

"Ваша страна не оставит вас одних"

Программа визита включала посещение винодельческой деревни Майшос и волонтерского лагеря в Графшафте, где состоялись беседы с пострадавшими, виноградарями и волонтерами, в том числе об организации транспорта для волонтеров. Штайнмайера сопровождали земельный министр по делам защиты климата и заместитель премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц Анне Шпигель (Anne Spiegel), а также земельный министр внутренних дел Роджер Левенц (Roger Lewentz).

Более 180 человек погибли в результате наводнения, произошедшего 14 и 15 июля в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Из них 133 человека были жителями Рейнланд-Пфальца, большинство проживало в долине реки Ар. В конце августа президент Германии принял участие в общенациональной экуменической панихиде по жертвам наводнения в кафедральном соборе Ахена.

"Мы стоим на вашей стороне. Мы знаем, что в вашей жизни ничего не осталось прежним. Но сегодня мы хотим, чтобы вы знали: ваша страна не оставит вас одних на вашем пути к прежней жизни", - такое обещание дал Франк-Вальтер Штайнмайер пострадавшим на сентябрьской церемонии в память о жертвах наводнения.

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