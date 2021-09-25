 Наводнение в Германии: страховки уже выплатили пострадавшим 1,5 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 25.09.2021

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Германия

Наводнение в Германии: страховки уже выплатили пострадавшим 1,5 млрд евро

Около 1 млрд евро пошло на компенсацию ущерба домохозяйствам и примерно 0,5 млрд - компаниям. Общая сумма страховых выплат за материальный ущерб, нанесенный наводнением, составит около 7 млрд евро.

Разрушенные наводнением здания в городе Альтенар на западе Германии

После наводнения в городе Альтенар на западе Германии, июль 2021 года

Более чем за два месяца после  разрушительного наводнения, произошедшего в западный и южных регионах Германии, немецкие страховые компании уже перечислили многим пострадавшим компенсации за причиненный ущерб. В настоящее время, как сообщил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в субботу, 25 сентября, глава Общегерманского объединения страховых компаний (GDV) Йорг Асмуссен (Jörg Asmussen), застрахованные получили около 1,5 млрд евро, то есть более одной пятой общей суммы предусмотренных выплат.

По словам Асмуссена, около 1 млрд евро пошло на возмещение ущерба домохозяйствам и примерно 0,5 млрд - предприятиям, в том числе малым и средним. Общая сумма выплат за ущерб, нанесенный наводнением застрахованному имуществу, составит примерно 7 млрд евро. Как отметил глава GDV, в целом по Германии насчитывается 250 тысяч подобных страховых случаев, из них 50 тысяч связаны с повреждением автомобилей.

Йорг Асмуссен заверил, что страховым компаниям вполне под силу справиться с  выплатой  компенсаций за ущерб от наводнения, поскольку эти компании, принимая на страхование риски, когда объем обязательств перед клиентами может превысить сумму денег, имеющуюся у страховщика, прибегают к перестрахованию, то есть вступают в соглашение с другими самостоятельными компаниями. И это обеспечивает отрасли страхования большие буферные резервы капитала.

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