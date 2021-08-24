В Германии повысили оценки ущерба от наводнения

Размер ущерба застрахованному имуществу от наводнений на западе ФРГ составит не менее 7 млрд евро. Такую цифру назвал в среду, 25 августа, глава Общегерманского объединения страховых компаний (GDV) Йорг Асмуссен (Jörg Asmussen). Ранее в GDV исходили из того, что размер убытков, причиненных стихией, ограничится суммой от 4,5 до 5,5 млрд евро.

По данным DVG, сумма страховых выплат по убыткам, причиненным жилым зданиям и домашнему имуществу, а также предприятиям, достигнет 6,5 млрд евро. Еще 450 млн евро пойдут на компенсацию владельцам пострадавших от стихии автомобилей. Общее число страховых случаев, по предварительным оценкам, составляет 250 000. 200 тысяч из них связаны с ущербом жилым домам и предприятиям и 50 тысяч - с уроном автомобилям.

"Лишь в процессе фиксирования всех причиненных разрушений открывается истинный масштаб этого экстраординарного происшествия", - подчеркнул Асмуссен, выступая перед журналистами.

При этом сумма в 7 млрд евро не отражает размер реального ущерба от стихии. Ведь страховка на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, есть в Германии лишь у 46 процентов домовладельцев, указывают отраслевые эксперты.

Самое разрушительное наводнение в истории Германии

От циклона "Бернд", обрушившегося на Германию с 13 по 18 июля 2021 года, наиболее сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, серьезные разрушения были зафиксированы в Баварии и Саксонии.

По оценке DGV, эта природная катастрофа стала самой разрушительной в истории Германии. Для сравнения: убытки, причиненные так называемым "наводнением века" на Эльбе и Дунае в восточной части Германии в августе 2002 года, составили 4,75 млрд евро, а в 2013 году из-за природных катаклизмов немецким страховщикам пришлось выплатить 2,25 млрд евро.

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