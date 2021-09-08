 Парламент Северного Рейна - Вестфалии почтил память жертв наводнения | Новости из Германии о Германии | DW | 08.09.2021

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Германия

Парламент Северного Рейна - Вестфалии почтил память жертв наводнения

Премьер-министр федеральной земли Армин Лашет пообещал оказать пострадавшим от наводнения всю мыслимую помощь.

Вид сверху на затопленный Альтенар (фото из архива)

Затопленный Альтенар (фото из архива)

Спустя почти два месяца после разрушительного наводнения парламент Северного Рейна - Вестфалии провел в среду, 8 сентября, заседание, посвященное памяти жертв стихийного бедствия. Премьер-министр федеральной земли Армин Лашет (Armin Laschet) указал в своей речи, что наводнение и пандемия коронавируса являются тяжелым испытанием, которое навсегда останется в историческом сознании. В памяти людей сохранится как память о погибших, так и осознание того, что человеческое могущество имеет пределы.

Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет

Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет

Глава земельного правительства вновь заявил, что пострадавшим от наводнения будет оказана вся мыслимая помощь. "Должны быть восстановлены каждый дом, каждая деревня, каждое предприятие", - подчеркнул Лашет, указав, что в распоряжении фонда на восстановление имеется сумма свыше 30 миллиардов евро. По его словам, речь идет о крупнейшей реконструкционной программе после Второй мировой войны. Однако преодоление материальных последствий - это еще не все. Удар стихии оставил раны, которые будут закрываться медленно и долго.

Депутаты ландтага, присутствовавшие на заседании представители спасательных служб и родственники погибших почтили минутой молчания память 57 жертв наводнения в Северном Рейне - Вестфалии и Рейнланд-Пфальце.

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