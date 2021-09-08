Парламент Северного Рейна - Вестфалии почтил память жертв наводнения

Спустя почти два месяца после разрушительного наводнения парламент Северного Рейна - Вестфалии провел в среду, 8 сентября, заседание, посвященное памяти жертв стихийного бедствия. Премьер-министр федеральной земли Армин Лашет (Armin Laschet) указал в своей речи, что наводнение и пандемия коронавируса являются тяжелым испытанием, которое навсегда останется в историческом сознании. В памяти людей сохранится как память о погибших, так и осознание того, что человеческое могущество имеет пределы.
Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет
Глава земельного правительства вновь заявил, что пострадавшим от наводнения будет оказана вся мыслимая помощь. "Должны быть восстановлены каждый дом, каждая деревня, каждое предприятие", - подчеркнул Лашет, указав, что в распоряжении фонда на восстановление имеется сумма свыше 30 миллиардов евро. По его словам, речь идет о крупнейшей реконструкционной программе после Второй мировой войны. Однако преодоление материальных последствий - это еще не все. Удар стихии оставил раны, которые будут закрываться медленно и долго.
Депутаты ландтага, присутствовавшие на заседании представители спасательных служб и родственники погибших почтили минутой молчания память 57 жертв наводнения в Северном Рейне - Вестфалии и Рейнланд-Пфальце.
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