Переработают ли французское вино на топливо для автомобилей?

Франция борется с кризисом перепроизводства в виноделии. Для решения проблемы часть виноградников хотят вырубить, а вино использовать в выпуске парфюмерии и топлива. Виноделы - за, власти колеблются.

Франция гордится своим вином и культурой виноделия- и за достижения в этой сфере давно заслужила признание во всем мире. Почти четверть века назад ЮНЕСКО даже объявила винодельческий регион Сент-Эмильон под Бордо объектом Всемирного наследия. Но сейчас у виноградарей юго-запада страны далеко не праздничное настроение. Кризис перепроизводства серьезно затрудняет развитие отрасли.

С точки зрения объединений виноградарей, во Франции выпускают слишком много вина, особенно - красного. Хотя самые престижные сорта все еще хорошо продаются по цене в несколько сотен евро за бутылку состоятельным покупателям, в среднем и нижнем сегментах виноградари жалуются на сильное давление на цены.

Виноградари считают, что Франция выпускает слишком много вина Фото: Olivier Lanrivain/picture alliance

Виноградники должны исчезнуть

В качестве реакции на падение доходов они хотели бы охотнее всего сократить предложение и вырубить часть виноградников. Вокруг Бордо, знаменитого региона на юго-западе страны, могут исчезнуть их площади размером с Кельн, миллионный немецкий город. "Около 40 тысяч гектаров в регионе являются проблемными", - объяснял винодел Оливье Метцингер в интервью Sud Radio в декабре прошлого года.

Незадолго до Рождества Метцингер вместе с коллегами вышел на улицы, чтобы привлечь внимание к трудностям производителей вина: "С этими лишними 40 тысячами гектаров мы должны либо перейти на производство других сортов, либо очистить эту площадь навсегда".

На юго-западе Франции могут исчезнуть виноградники площадью с Кельн Фото: Guillaume Bonnaud/dpa/picture alliance

В данный момент ведутся переговоры с правительством - отказ от 10 тысяч гектаров, то есть почти десяти процентов всей обрабатываемой площади в регионе, вполне реален, сообщил DW Кристоф Шато, директор по коммуникациям виноградарей Бордо из Межпрофессионального совета по виноделию (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, CIVB). Решение должно быть найдено до начала сельскохозяйственной выставки, которая пройдет в феврале.

Французы все меньше и меньше пьют вина

По данным CIVB, перспективы у отрасли тревожные. Продажи красного вина в супермаркетах, на которые приходится добрая половина общего объема продаж, снижаются уже много лет. В 2022 году падение оказалось особенно резким - 15 процентов, на что, вероятно, повлияла и беспрецедентно высокая инфляция. По оценкам CIVB, в ближайшие десять лет потребление красного вина во Франции может сократиться еще на 60 процентов.

Французы все чаще стали отказываться от вина Фото: Herbert Lehmann/picturedesk/picture alliance

Эксперты объясняют эти цифры не в последнюю очередь культурными переменами в стране: во Франции снижается значение и потребление вина в обществе. Если раньше бокал красного вина был частью трапезы, то теперь многие французы отказываются от алкоголя за обеденным столом. Ошибки менеджмента и давление иностранных конкурентов усугубили ситуацию.

Вино становится топливом

Смягчение последствий негативных изменений, как считают виноградари из регионов красного вина Борделе, долина Роны и Лангедок, является обязанностью властей. Вместе с Европейским Союзом Франция согласилась выделить виноградарям до 160 млн евро в рамках кампании по дистилляции вина. Эти деньги должны компенсировать им продажу 2,5 млн гектолитров вина, в основном красного, винокурням. Таким образом, с рынка должно исчезнуть до двух третей нынешних его избыточных объемов.

Дистиллированный спирт может быть использован в качестве топлива на основе биоэтанола Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Дистиллированный спирт далее может быть использован в производстве парфюмерии, дезинфицирующих средств или даже в качестве топлива на основе биоэтанола. У Франции уже имеется опыт подобного вмешательства в работу рынка. Во время локдаунов из-за пандемии коронавируса в 2020 году французское министерство сельского хозяйства согласовало перегонку около 2 млн гектолитров вина - почти пяти процентов его общего годового производства в стране. В зависимости от происхождения власти платили тогда виноградарям от 58 до 78 евро за гектолитр.

Структурные изменения в отрасли

Однако программа дистилляции или перегонки вина мало что изменит в структурных проблемах отрасли, которая все сильнее зависит от экспорта. Поставки в Китай, рухнувшие во время пандемии, в этом году, как ожидается, снова вырастут, но быстро ли они вернутся на докризисный уровень, пока не ясно.

Значение виноградарства для французской экономики снизилось Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Поэтому правительство в Париже также хочет поддержать виноградарей и в разработке новой стратегии. В долгосрочной перспективе винодельческий сектор Франции должен принять необходимые меры для адаптации к изменениям климата и спроса, предупреждают власти.

Хотя на виноградарство приходится примерно треть всех занятых в сельском хозяйстве Франции, его значение для французской экономики снизилось. С 2000 по 2020 годы количество предприятий отрасли сократилось более чем на 40 процентов - до 52 330.

Виноделие на востоке Франции процветает

Между тем экономическое давление на французских виноградарей не во всех регионах одинаково. Поскольку в Эльзасе на 90 процентах своих земель они выращивают сорта винограда для белых вин, на востоке Франции нет проблемы перепроизводства, делится Манон Тижу из местной ассоциации виноградарей Civa.

Лишь в самый разгар коронавирусных локдаунов эльзасские виноградари приняли предложение правительства о дистилляции вина. Для многих из них это предложение оказалось в итоге убыточным, поскольку выращивание винограда в регионе требует гораздо больших затрат, чем на юге Франции, а компенсация от властей даже не покрыла расходов.

В этом году винокурни не получат из эльзасских винных погребов никаких поставок для дистилляции. Не идет речи и о том, чтобы оставить обрабатываемые площади под паром. Ситуация прямо противоположная. "Наши показатели продаж растут уже несколько лет", - заключил Тижу в интервью DW.

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