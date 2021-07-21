Циклон "Бернд" может стать самой дорогой катастрофой в ФРГ в этом тысячелетии

По оценкам немецких страховых компаний, убытки в результате природной катастрофы, обрушившейся на запад Германии около двух недель назад, могут составить до 5,5 миллиарда евро. Это следует из обновленной оценки Общегерманского объединения страховых компаний (GDV), опубликованной во вторник, 27 июля.
Первоначально немецкие страховые компании ожидали убытков в размере 4 - 5 миллиардов евро, так как не были учтены потери застрахованного имущества в Баварии и Саксонии. Страховые возмещения в этих федеральных землях составят, по оценкам, от 5 до до 10 процентов от общей суммы. Из оставшейся две трети пойдут на компенсации жителям земли Рейнланд-Пфальц, где больше всего пострадали регионы вокруг рек Ар и Мозель, а также населенные пункты в предгорьях массива Айфель. Еще треть выплатят жителям Северного Рейна-Вестфалии.
Одним только автостраховщикам придется компенсировать ущерб в размере до 200 миллионов евро, так как в результате непогоды пришли в негодность или были повреждены водой около 40 000 автомобилей. Крупные суммы будут выплачены и за отдельные здания и фабрики, застрахованные на миллионы евро и получившие многочисленные повреждения.
Циклон "Бернд" и его последствия стали самой дорогой природной катастрофой в Германии в этом тысячелетии, пишет Reuters. До сих пор рекордным был 2002 год, когда произошло так называемое "наводнение века" на Эльбе и Дунае в восточной части Германии. Тогда страховые выплаты в связи с паводком составили 4,5 миллиарда евро.
По словам главы объединения страховщиков Йорга Асмуссена (Jörg Asmussen), 2021 год "с его ураганами, наводнениями, ливнями и градом, вероятно, станет худшим с 2002 года", когда страховые компенсации за 12 месяцев составили 10,9 млрд евро.
Далеко не все жители Германии имеют надежную страховую защиту от стихийных бедствий. Если на случай ураганов и града практически все жилые дома в стране застрахованы, то на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, страховка есть лишь у 46 процентов домовладельцев, указывают отраслевые эксперты.
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