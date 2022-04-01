На Чернобыльской АЭС поднят флаг Украины

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 2 апреля.
На 38-й день войны против Украины российские войска, перейдя в некоторых районах в отступление, не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 2 апреля (время московское).
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Освобожденные в результате обмена украинские военнопленные скоро прибудут домой, сообщила вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. "Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими", - написала она в Telegram, опубликовав несколько фотографий с вернувшимися из плена украинцами. Накануне в Киеве рассказали, что в результате нового обмена пленными, который состоялся в Запорожской области, удалось освободить 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин.
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После серии взрывов и обстрелов, произведенных российскими военными в Энергодаре, известно как минимум о четырех раненых, сообщает Telegram-канал "Энергоатом". "Местные медики делают все от них зависящее в трудных условиях почти полного отсутствия лекарств и материалов и пытаются спасти им жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.
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Украинский фотограф и документалист Макс Левин погиб в районе села Гута Межигорская в Киевской области, написал в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. По его словам, полиция обнаружила тело Левина 1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская Киевской области. Об исчезновении Макса Левина, который на своей машине поехал фотографировать боевые действия и документировать последствия российской агрессии, его друг и коллега Маркиян Лисейко сообщил 13 марта.
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На промплощадке Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины и прозвучал украинский государственный гимн, сообщается в Facebook электростанции. "В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС", - указывается в сообщении.
Хроника событий 2 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 1 апреля 14.00 - 23.59 >>>
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