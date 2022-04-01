Украина и Россия возобновили онлайн-переговоры

На 37-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 1 апреля (время московское).

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об освобождении от российских войск ряда населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. В общей сложности контроль восстановлен над 28 населенными пунктами, говорится в дневной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

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Украина и Россия возобновили мирные переговоры в онлайн-формате, сообщил офис президента Украины со ссылкой на украинского переговорщика Михаила Подоляка. Других подробностей не приводится. Глава российской делегации Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале первые кадры с переговоров. "Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - написал он.

Хроника событий 1 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 марта 14.00 - 23.59 >>>

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