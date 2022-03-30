 Горячая линия ЕК стала доступна на украинском и русском языках | Новости из Германии об Украине | DW | 31.03.2022

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Украина

Горячая линия ЕК стала доступна на украинском и русском языках

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 31 марта.

Полуразрушенное здание в Донецке, 30 марта 2022 года

На 36-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 31 марта (время московское).

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Россия предложила покупателям газа из "недружественных стран" новую схему оплаты, которая предполагает обязательное открытие рублевого счета в российском банке, пишет РБК со ссылкой на источники. По словам источника в правительстве, "платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях". Другой собеседник издания, близкий к "Газпрому", подтвердил структуру предложенной схемы.

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Еврокомиссия сделала доступной свою горячую линию на украинском и русском языках. На нее можно обращаться и писать как с территории ЕС, так и из других стран. Письменные ответы на украинском и русском можно получить уже с 31 марта, а звонки будут приниматься с середины апреля, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. "Захотят ли люди узнать о помощи Украины со стороны ЕС, об ограничительных мерах в отношении России, о временной защите людей, спасающихся от российского вторжения в Украины, либо получить ключевую информацию о правах, предоставляемых им (временной защитой. - Ред.) или о другой поддержке тех, кто в ней нуждается, - ничего не останется без ответа", - отметили в Еврокомиссии. Все контакты можно найти на странице Связаться с Европейским Союзом.

Хроника событий 31 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 марта 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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