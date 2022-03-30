 Пентагон: Советники дезинформируют Путина о войне в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.03.2022

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Мир

Пентагон: Советники дезинформируют Путина о войне в Украине

У Путина нет полной информации о реальном положении дел в войне с Украиной, заявил представитель Минобороны США. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что США на самом деле не понимают, что происходит в Кремле.

Сепаратист в Луганской области Украины

Сепаратист в Луганской области Украины

У президента России Владимира Путина нет полной информации о реальном положении дел в войне с Украиной, заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в среду, 30 марта, подтвердив тем самым сообщения, ранее распространенные американскими телекомпаниями со ссылкой на источники.

"Мы согласны с выводом о том, что господин Путин не был полностью информирован своим министерством обороны на каждом шагу в течение последнего месяца", - сказал Кирби. При этом он отметил, что старается соблюдать осторожность в высказываниях, поскольку у Пентагона "нет доступа ко всей информации, которую Путин получил, или к каждому разговору, который он провел".

Советники боятся сказать Путину правду

Со своей стороны директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что, по данным США, Путин чувствует себя обманутым военным руководством, а его советники боятся рассказать ему всю правду о неудачах российских войск в Украине и тяжести санкций для российской экономики.

Это мнение разделяют и в Европе, заявил Reuters европейский дипломат на условиях анонимности. "Путин думал, что дела идут лучше, чем они шли на самом деле", - сказал он.

Глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг также выразил мнение, что Путин ошибся в оценке ситуации, принимая решение начать войну против Украины. "И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму", - сказал Флеминг.

Песков: Пентагон не понимает стиль работы Кремля

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что ни Государственный департамент США, ни Пентагон не обладают реальной информацией о событиях в Кремле.

"Они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы. Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия", - утверждает Песков.

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    Автор: Николай Пермяков


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