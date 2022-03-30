Пентагон: Советники дезинформируют Путина о войне в Украине

У президента России Владимира Путина нет полной информации о реальном положении дел в войне с Украиной, заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в среду, 30 марта, подтвердив тем самым сообщения, ранее распространенные американскими телекомпаниями со ссылкой на источники.

"Мы согласны с выводом о том, что господин Путин не был полностью информирован своим министерством обороны на каждом шагу в течение последнего месяца", - сказал Кирби. При этом он отметил, что старается соблюдать осторожность в высказываниях, поскольку у Пентагона "нет доступа ко всей информации, которую Путин получил, или к каждому разговору, который он провел".

Советники боятся сказать Путину правду

Со своей стороны директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что, по данным США, Путин чувствует себя обманутым военным руководством, а его советники боятся рассказать ему всю правду о неудачах российских войск в Украине и тяжести санкций для российской экономики.

Это мнение разделяют и в Европе, заявил Reuters европейский дипломат на условиях анонимности. "Путин думал, что дела идут лучше, чем они шли на самом деле", - сказал он.

Глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг также выразил мнение, что Путин ошибся в оценке ситуации, принимая решение начать войну против Украины. "И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму", - сказал Флеминг.

Песков: Пентагон не понимает стиль работы Кремля

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что ни Государственный департамент США, ни Пентагон не обладают реальной информацией о событиях в Кремле.

"Они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы. Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия", - утверждает Песков.

Смотрите также:

Война в Украине - 30.03.2022 Тушение пожара после обстрела нефтебазы в городе Луцк. Также в фотохронике войны в Украине от 30 марта - разрушенное здание администрации в Николаеве, акция "Мы не привыкнем к войне" во Львове, выгоревший школьный класс, дистанционное обучение, украинский флаг на советском танке в Берлине.

Война в Украине - 30.03.2022 Здание администрации в Николаеве, разрушенное 29 марта в результате ракетного удара. По данным ГСЧС на 10:00 утра 30 марта, число погибших под завалами составило 14 человек. Более 35 человек ранено

Война в Украине - 30.03.2022 Дима, три года, был ранен во время обстрелов осажденного Мариуполя. Эвакуирован в город Запорожье.

Война в Украине - 30.03.2022 98-летняя жительница Мариуполя, вывезенная из этого разрушенного города в Запорожье.

Война в Украине - 30.03.2022 В Мариуполе продолжают хоронить погибших жителей на улицах около домов.

Война в Украине - 30.03.2022 Выгоревший школьный класс в Мариуполе - в районе города под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

Война в Украине - 30.03.2022 Ежи и кошка на пляже в Одессе. Несмотря на воздушные сирены, как сообщают местные СМИ, ночь на 30 марта здесь прошла спокойно.

Война в Украине - 30.03.2022 Борис, 58 лет. Эвакуирован в Бровары из поселка Барышевка в Киевской области.

Война в Украине - 30.03.2022 Один из разрушенных жилых районов на окраине города Харьков.

Война в Украине - 30.03.2022 Одно из подразделений территориальной обороны Украины на линии фронта в Запорожской области.

Война в Украине - 30.03.2022 Украинские солдаты на линии обороны около Киева.

Война в Украине - 30.03.2022 Молитва в католическом Гарнизонном храме Апостолов Петра и Павла во Львове.

Война в Украине - 30.03.2022 Прибитые пары обуви на символической карте Украины с городами в районах боевых действий, из которых не могут выбраться многие жители. Акция "Мы не привыкнем к войне" во Львое.

Война в Украине - 30.03.2022 Украинские беженцы в городе Гауда в Нидерландах. Активную помощь людям из Украины оказывает также королевская семья - в частности, в одном из замков - Het Oude Loo - в середине апреля будет открыт центр для беженцев.

Война в Украине - 30.03.2022 Дистанционное обучение. Марго, 9 лет, из Одессы - сейчас временно находится в Молдавии.

Война в Украине - 30.03.2022 Детский рисунок в центре Красного Креста в итальянском городе Больцано.

Война в Украине - 30.03.2022 "Бездействие убивает. Поддержите санкции". Призыв на месте проведения пикетов напротив консульства Российской Федерации во Франкфурте-на-Майне.

Война в Украине - 30.03.2022 Полицейские снимают украинский флаг с танка на территории мемориала павшим советским солдатам в берлинском районе Тиргартен. Автор: Николай Пермяков

