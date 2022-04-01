Германия приняла почти 295 тысяч беженцев из Украины

На 37-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 1 апреля (время московское).

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Украина и Россия возобновили мирные переговоры в онлайн-формате, сообщил офис президента Украины со ссылкой на украинского переговорщика Михаила Подоляка. Других подробностей не приводится. Глава российской делегации Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале первые кадры с переговоров. "Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - написал он.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает государственное информагентство БелТА. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения Беларуси и РФ.

Число жертв обстрела Николаевской ОГА достигло 28 человек

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Число жертв ракетного удара, нанесенного российской авиацией по зданию Николаевской областной государственной администрации, выросло до 28 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на своей странице в Facebook. Тела 27 из них были извлечены спасателями из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Поисково-спасательные работы продолжаются. 29 марта в результате обстрела российской авиацией была разрушена центральная секция девятиэтажного здания областной администрации с первого по девятый этажи.

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Темпы годовой инфляции в странах еврозоны продолжили ускоряться в марте 2022 года, превысив прогнозы аналитиков и обновив исторический максимум четвертый месяц подряд. Согласно предварительным данным Европейского статистического ведомства Eurostat, потребительские цены в прошлом месяце выросли на 7,5 процента по сравнению с мартом 2021 года после подъема на пересмотренные 5,9 процента в феврале. Главным фактором ускорения инфляции стали цены на энергоносители, которые подскочили в марте на 44,7 процента в годовом выражении после роста на 32 процента месяцем ранее на фоне войны в Украине и санкций против России.

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Российские военные покинули территорию Чернобыльской АЭС, но часть из них все еще находится в зоне отчуждения, заявил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко в эфире национального телевидения. По его словам, при отступлении российские военные забрали компьютеры и часть имущества, находившегося на станции.

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С начала российского вторжения в Украину федеральная полиция Германии зарегистрировала уже 294 508 украинских беженцев, сообщило министерство внутренних дел ФРГ. "По большей части это женщины, дети и пожилые люди", - говорится в сообщении. Только за последние сутки в Германию прибыло 6000 беженцев из Украины. Из-за отсутствия внутренних границ число въезжающих может быть значительно выше.

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Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на собственном транспорте, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "К тому же оккупанты со вчерашнего дня категорически не пропускают никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах, в город", - написал Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, основная проблема заключается в том, что войска РФ не впускают эвакуационные автобусы в Бердянск и "не очень охотно" пропускают людей на погрузку из Бердянска.

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Российские войска покидают Черниговскую область, но она еще не освобождена полностью, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. "Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, потихоньку отходит с Черниговщины. Для чего он это делает - только ему известно, но, я надеюсь, что выходит отсюда навсегда", - сказал Чаус в видеообращении в Telegram-канале. По его словам, Вооруженные силы Украины занимаются разминированием населенных пунктов и зачисткой. Глава ОВА предупредил жителей Черниговской области о возможных авиационных и ракетных ударах и призвал не игнорировать предупреждения о воздушной угрозе.

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Российские войска полностью вышли из Броварского района, сообщил мэр города Бровары Игорь Сапожко. "Оккупанты оставили практически весь Броварский район. А это направление и Барышевский, и в сторону Прилук, в сторону Чернигова. Поэтому сегодня ВСУ будут напрямую действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест", - заявил Сапожко в эфире телеканала "Рада".

++09.30++



Министерство обороны Великобритании обнародовало новые данные о ситуации в зоне боевых действий на 1 апреля.

- Украинские войска восстановили контроль над селами Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова.

- Украина продолжает вести успешные, но ограниченные контратаки на востоке и северо-востоке от Киева.

- Чернигов и Киев по-прежнему подвергаются авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.

С начала войны в Украине погибли 153 ребенка

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В Украине с начала войны погибли уже 153 ребенка, еще 245 были ранены, сообщили в Офисе Генпрокурора республики.

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Все силовые службы Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за пожара на нефтебазе в Белгороде.

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Здание Николаевской областной администрации после авиаудара

Обнародованы уточненные данные о жертвах ракетного удара, нанесенного российской авиацией по зданию Николаевской областной администрации: в общей сложности погибли 24 человека. Тела 23 из них были извлечены спасателями из-под завалов, еще один человек скончался впоследствии в больнице.

++08.00++

Грузия присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против России в связи с ее военной агрессией против Украины, и одобряет все международные резолюции о поддержке Украины, заявила в эфире телеканала CNN президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе

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В Белгороде загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пожар стал результатом "авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Пострадали два работника нефтебазы. Жители трех близлежащих улиц эвакуированы. Двумя днями ранее в районе села Красный Октябрь под Белгородом взорвались военные склады с боеприпасами.

++07.00++

Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. По его словам, у России имеется "запас прочности".

++06.40++

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна "не будет способствовать проезду через свою территорию иностранных террористов, направляющихся в Украину".

++06.20++

Чтобы обеспечить подкрепление войскам РФ, осуществляющим вторжение в Украину, Россия сформирует три батальонные тактические группы (БТГ) из числа военнослужащих, базировавшихся до сих пор в непризнанных республиках Абхазия и Южная Осетия. Это следует из сообщения британской военной разведки, опубликованного в ночь на 1 апреля, в Twitter. По данным Минобороны Соединенного Королевства, в эти БТГ войдут от 1200 до 2000 военнослужащих. "Очень маловероятно, что Россия планировала заранее обеспечить подкрепление таким способом. Это указывает на неожиданные потери, с которыми Россия столкнулась во время вторжения", - отмечается в твите.

Рейтинговое агентство S&P отозвало рейтинги 11 российских банков

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги 11 российских банков и четырех связанных с ними компаний. Затронуты оказались, кроме прочего, "Альфа-банк", Райффайзенбанк, банк "Русский стандарт" и Уральский банк реконструкции и развития. Этот шаг был вызван санкциями ЕС, которые запрещают европейским кредитно-рейтинговым агентствам присваивать рейтинги РФ и российским компаниям.

++05.27++

Турция в роли гаранта безопасности для Украины не будет сразу вступать в войну в случае агрессии против этой страны. Об этом заявил 31 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает государственное агентство Anadolu.

++05.05++

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), что выступает против введения эмбарго на закупки газа в России. "Санкции имеют смысл, только когда они бьют по тому, кого они должны ослабить, а не по тому, кто их вводит", - цитирует в этой связи политика австрийская газета Kronen Zeitung. Нехаммер подчеркнул: "Это ужасное чувство - зависеть от российского газа". "Но моя работа состоит в том, чтобы обеспечить надежность поставок",- добавил он.

Зеленский обратился к парламентам Австралии, Нидерландов и Бельгии

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Владимир Зеленский 31 марта обратился к парламентам Австралии, Нидерландов и Бельгии с призывом ужесточить санкции против России. Об этом политик рассказал в видеообращении, опубликованном вечером того же дня. "Почувствовал полную поддержку. Жду конкретных шагов. (…) Давить на агрессора нужно до тех пор, пока агрессия не иссякнет", - указал в этой связи Зеленский.