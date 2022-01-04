 Инфляция в еврозоне достигла нового максимума | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2022

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Европа

Инфляция в еврозоне достигла нового максимума

В феврале потребительские цены в странах зоны евро выросли на 5,8 процента. Это самый высокий показатель с момента введения единой европейской валюты в 1999 году.

Покупатель протягивает кассиру в магазине купюры евро

Темпы годовой инфляции в странах еврозоны продолжили ускоряться в феврале 2022 года, превысив прогнозы аналитиков и достигнув максимального показателя за всю историю евро. Согласно предварительным данным Европейского статистического ведомства Eurostat, опубликованным в среду, 2 марта, потребительские цены в прошлом месяце выросли на 5,8 процента по сравнению с февралем 2021 года после подъема на 5,1 процента в январе. Это самый высокий уровень с 1999 года, когда была введена единая европейская валюта.

Главным фактором ускорения инфляции стали цены на энергоносители, которые подскочили в феврале на 31,7 процента в годовом выражении после роста на 28,8 процента месяцем ранее. Относительно января рост потребительских цен в еврозоне в прошлом месяце составил 0,9 процента, свидетельствуют данные Eurostat.

Цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки повысились на 4,1 процента в годовом выражении (в январе - 3,5 процента), промышленные товары подорожали на 3 процента (2,1 процента месяцем ранее), стоимость услуг выросла на 2,5 процента (2,3 процента в январе). Инфляция без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, ускорилась в феврале до 2,7 процента по сравнению с январскими темпами в 2,3 процента.

Уровень инфляции почти втрое выше цели ЕЦБ

Таким образом, темпы инфляции в еврозоне почти в три раза превышают целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), который считает оптимальным для экономики уровень в 2 процента. При этом надежды на стабилизацию и постепенное замедление роста цен в первой половине 2022 года угасают на фоне военного вторжения России в Украину, которое усугубило энергетический кризис, угрожая дальнейшим ускорением цен на топливо.

Аналитики Capital Economics прогнозируют, что уровень инфляции в ближайшие месяцы может достигнуть 6 процентов, прежде чем снизиться до 4 процентов, "скорее всего", к концу года. Они предупреждают, что из-за конфликта вокруг Украины, которая является крупным экспортером пшеницы, продолжат дорожать не только энергоносители, но и продукты питания.

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  • Типография, печать денег

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    Цифры меняют цвет

    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

  • Печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Всё пронумеровано

    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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