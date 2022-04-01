 Красный Крест не смог помочь выходу гражданских лиц из Мариуполя | Новости из Германии об Украине | DW | 01.04.2022

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Украина

Красный Крест не смог помочь выходу гражданских лиц из Мариуполя

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 апреля.

Мужчина помогает ребенку выйти из автобуса с красным крестом на борту в Запорожье

На 38-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 2 апреля (время московское).

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Группа Международного Комитета Красного Креста (МККК), которая отправилась в Мариуполь, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей, заявила, что не смогла добраться до осажденного города. "Сегодня наша команда пыталась обеспечить безопасный вывод из Мариуполя, но была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Мы предпримем еще одну попытку завтра. Крайне важно, чтобы стороны соблюдали договоренности и обеспечивали необходимые гарантии безопасности", - говорится в заявлении МККК, размещенном в Twitter.

Хроника событий 1 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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