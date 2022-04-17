Генпрокурор: Украина открыла более 8 тысяч дел по военным преступлениям РФ
Украина начала привлекать к ответственности лиц, непосредственно совершавших преступления в ходе российской агрессии. Об этом в интервью DW рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Похороны погибших в ходе российской оккупации Бучи, 20 апреля 2022 года
С первых дней войны Украина собирает доказательства военных преступлений, совершенных на ее территории российской армией. В этом ей помогают международные эксперты и следователи. О том, как проходит сотрудничество с ними в расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала в интервью DW.
DW: Как проходит расследование военных преступлений российской армии? Каковы результаты?
Ирина Венедиктова: Расследование военных преступлений в Украине началось 24 февраля. Уже более 60 дней мы фиксируем все происходящее, собираем доказательства. У нас уже есть первые достижения, о которых можно говорить. Уже был первый приговор в суде - 14 лет получил человек, который в 2014 году перешел на сторону врага в Крыму, а уже в 2022 году пришел воевать в Украине. Этот военный был осужден за государственную измену и дезертирство.
Кроме того, мы начали привлекать к ответственности людей, непосредственно совершавших преступления агрессии в отношении Украины. Конечно, сейчас мы будем делать это in absentia (в отсутствии обвиняемых. - Ред.), потому что физически они находятся в Российской Федерации. Также у нас открыты дела по военным преступлениям. Этих дел очень много - на сегодняшний день их 8600.
Ирина Венедиктова (фото из архива)
Конечно, мы понимаем, что для правильного сбора доказательств и начала преследования на международном уровне мы должны действовать по международным стандартам. Но каждый день выдвигаются новые и новые подозрения конкретным военным Российской Федерации, совершавшим военные преступления на территории Украины. Сегодня мы будем выдвигать десять подозрений военным, которые издевались над гражданским населением в Буче.
- Какие, по вашему мнению, шансы привлечь российские власти к ответственности за то, что они творят в Украине? Что вы ожидаете от международного сообщества в этом плане?
- Очень важно, чтобы мы были с международным сообществом на одной стороне. Украина борется за свое право быть членом европейской семьи. За наш выбор мы боремся с 2014 года. Поэтому с первых дней войны мы провели телефонные разговоры с генеральными прокурорами почти всех европейских стран, с президентом Евроюста. Мы разработали механизм, как мы будем двигаться.
Вы помните, что прокурор Международного уголовного суда начал свое расследование в первые дни войны. Уже 43 страны попросили его об этом. Поэтому у меня несколько направлений работы на международной арене. Конечно, приоритетом является национальная юрисдикция - нужные решения украинских судов, вынесенные именем Украины. С другой стороны, мы сотрудничаем с Международным уголовным судом и там же происходит собственное расследование. Мы сотрудничаем в рамках Joint Investigation Team - это совместная следственная группа, базирующаяся у нас на платформе Евроюста. Мы можем задействовать возможности Евроюста для работы этой совместной следственной группы. Кроме того, 14 стран открыли собственные уголовные расследования относительно агрессии, которая сейчас происходит в Украине.
- Как ваша команда сотрудничает с Международным уголовным судом?
- Очень плодотворно. До того, как прокурор Карим Хан начал собственное расследование в случае Украины, мы готовили такие обращения в Международный уголовный суд - их было более 20 по ситуации 2014-2015 годов. Так что сотрудничаем мы достаточно долго. Сейчас наше сотрудничество очень актуально и плотно: прокурор Хан уже дважды был на территории Украины, его команда работала здесь в течение двух недель. Кроме того, он как независимый прокурор видит, как он будет проводить свое расследование. Для меня успех прокурора Международного уголовного суда - это успех государства Украина.
- Работают ли на местах в Украине международные эксперты? Каков их вклад?
-Международные эксперты работают с первых дней войны. Тогда к нам приехала команда Уильямсона (Клинт Уильямсон, экс-дипломат из США и юрист по военным преступлениям. - Ред.), был сделан первый анализ почвы, обсуждалось, куда мы должны двигаться. Это очень важно. Когда мы закладываем правильные механизмы и правильные дорожные карты, куда мы идем и как мы должны это делать - это залог нашей скоординированной деятельности и дальнейшего успеха в суде. У нас большая команда международных экспертов. На прошлой неделе мы с ними встречались и проговаривали конкретные направления - например, как квалифицировать геноцид.
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Автор: Николай Пермяков
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Как проходит эксгумация тел погибших в Киевской области (22.04.2022)