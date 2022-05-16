РФ заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря

На 83-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 17 мая (время московское).

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Число детей - беженцев из Украины в немецких школах приближается к 115 тысячам. По данным за прошлую неделю, опубликованным конференцией министров образования и культуры федеральных земель Германии (KMK), в школах Германии обучаются 113 584 ребенка из Украины. Неделей ранее этот показатель составлял 105 869 человек. Больше всего украинских школьников приняли Бавария (22 301), Северный Рейн - Вестфалия (20 362) и Баден-Вюртемберг (16 316). В апреле глава KMK Карин Прин (Karin Prien) заявила, что немецкие школы могут принять до 400 тысяч учеников-беженцев. В общей сложности в школах ФРГ обучаются около 11 миллионов детей и подростков.

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Россия объявила, что выходит из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). "Прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона - нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников", - заявил МИД РФ. Российское ведомство заявило о "деградации" ситуации в СГБМ, утверждая об отказе стран НАТО и ЕС от диалога и принципов, на которых основана данная структура в балтийском регионе.

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По данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с февралем украинский экспорт упал на почти 60 процентов до 2,48 млрд долларов, импорт - на 76 процентов до 1,66 млрд долларов. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2022 года было положительным и составило 819,4 млн долларов, заявило ведомство в Киеве. По итогам первого квартала экспорт из Украины по сравнению с тем же периодом 2021 года года увеличился на 2,9% до 14,1 млрд долларов, показатель импорта сократился на 5,6% до 14,13 млрд долларов, указывается далее.

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

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