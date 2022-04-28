Оплата за газ в рублях - нарушение санкций? Что говорят в Брюсселе

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Россия требует оплату за газ в рублях, а в ЕС считают это нарушением санкций? В Брюсселе объясняют, что это не совсем так. О чем же именно идет речь? DW c ответами на основные вопросы.
Платить за российский газ в рублях - это нарушение санкций или нет? "Наши разъяснения очень четкие: если это не предусмотрено контрактами, то платить в рублях является нарушением санкций", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после прекращения "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию. Впрочем, и после этого как у компаний, так и у журналистов осталось много вопросов, и брюссельским чиновникам пришлось и дальше пытаться объяснить ситуацию. Для прессы даже провели отдельный брифинг по этой теме.
Требуют ли власти РФ от европейских компаний платить за газ непосредственно в рублях? "Это не то, что говорится в российском указе", - подчеркнул руководитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на ежедневном брифинге 28 апреля.
Имеется в виду указ президента России Владимира Путина от 31 марта. В начале документа действительно содержится указание "Газпрому" принимать от компаний из "недружественных" стран платежи за трубопроводный газ только в рублях.
Однако дальше указ описывает другую схему. Для расчетов за "голубое топливо" в "Газпромбанке" нужно открыть два счета типа "К" - валютный и рублевый. И покупатель газа платит в иностранной валюте на валютный счет. После чего "Газпромбанк" продает на Московской бирже валюту и вырученные рубли засчитывает на рублевый счет. Центробанк РФ может определять другой порядок продажи валюты. Но никакой иной схемы оплаты за газ - например, прямым пересчетом рублей - указ Путина действительно не предусматривает.
Именно такую схему - с двумя счетами - в Еврокомиссии и называют нарушающей санкции. В Брюсселе указывают на пункт указа, говорящий, что обязательство по оплате за газ считается выполненным только с момента зачисления средств на рублевый счет. Каких-либо сроков для обмена валюты на рубли "Газпромбанку" указ не отводит.
"Этот процесс, полностью находящийся в руках российских властей, позволит России привлечь к процессу Центробанк РФ путем ряда транзакций, связанных с управлением активами и резервами Центробанка, что запрещено санкциями ЕС", - говорится в разъяснениях, упомянутых Урсулой фон дер Ляйен. Еврокомиссия опубликовала их 21 апреля. "Поскольку процесс конвертации может занять неопределенное время, на протяжении которого иностранная валюта находится всецело в руках российских властей, включая Центральный банк, это даже можно рассматривать как предоставление займа компаниями из ЕС", - уточняет документ ЕК.
Почему Польша и Болгария стали первыми? Источник DW в структурах ЕС пояснил это тем, что у компаний PGNiG и "Булгаргаз" на этой неделе подошел срок очередной оплаты за газ. "По нашей информации, обе (компании. - Ред.) следовали привычной форме оплаты", - добавил собеседник.
Контракты с "Газпромом" являются конфиденциальными, но до сих пор одной из обычных практик оплаты газа был пересчет денег в валюте на счет в Gazprombank Luxembourg, люксембургской дочке российского "Газпромбанка". И PGNiG, и "Булгаргаз" подчеркнули, что полностью выполнили свои обязательства по контрактам с "Газпромом". Российская же монополия заявила, что не получила оплату "в рублях, в соответствии с указом президента РФ". В ответ польская компания подчеркнула, что предложенный "Газпромом" вариант оплаты не соответствует контракту между ними.
Теперь перед многими европейскими компаниями стоит вопрос, как платить за российский газ. Ведь и у других импортеров скоро подойдут сроки оплаты. И в российских, и в западных СМИ на этой неделе стали появляться многочисленные сообщения о том, что та или иная европейская компания согласилась на требуемую Москвой схему оплаты.
Некоторые из них опровергали это. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал сообщение о том, что австрийская компания OMV приняла условия России, "фейковыми новостями российской пропаганды".
В крупнейшем германском импортере российского газа Uniper хотя и заявили, что готовятся к оплате по схеме с двумя счетами, но добавили, что соблюдают санкции и дальше будут платить в евро, как это предусмотрено в контракте. При этом в компании уточнили, что рассматривают вариант переноса оплаты из банка в Европе в финучреждение в России.
Скорее всего, причиной путаницы стал именно вопрос двух счетов. Открытие в "Газпромбанке" только одного из них в ЕС не считают нарушением санкций. Об этом заявили в министерстве экономики ФРГ. Этот способ оплаты приводит и разъяснение Еврокомиссии от 21 апреля. Там отмечают, что транзакции с "Газпромбанком" за газ не нарушают санкций. В Брюсселе рекомендовали компаниям платить на счет в российском банке в евро или долларах и делать четкое заявление, что после такого перечисления они выполнили свои контрактные обязательства. Открытым остается вопрос, примет ли РФ такой вариант.
В Еврокомиссии считают, что действия "Газпрома" не соответствуют контрактам и напоминают, что 97% всех контрактов прямо предусматривают оплату в евро или долларах. Это не означает, что остальные 3% требуют платы в рублях, добавляют там.
Проблемы могут начаться у компаний только если они откроют второй, рублевый счет. Невыполнение санкций является правонарушением. Но наказание или штрафы устанавливают государства ЕС, которые и следят за соблюдением санкций. Если же какое-либо правительство не будет обеспечивать выполнение, то Еврокомиссия может начать процедуру о нарушении договоров ЕС против этого государства.
При этом в ЕК подчеркивают, что сейчас о такой процедуре речь не идет вообще. У брюссельских чиновников пока нет конкретной информации о том, что какая-либо из европейских компаний открывает два счета.
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